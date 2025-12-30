美願供烏克蘭15年安全保障 澤倫斯基盼延長30至50年

美國願意提供烏克蘭為期15年的安全保障。(AP)

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美國會談後，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，美方願意提供烏克蘭為期15年的安全保障作為停戰交換，但烏方希望保障期限可延長到30至50年，以防俄羅斯再度侵略。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）日前在佛羅里達州海湖俱樂部會面，討論修訂後的烏俄停戰方案。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，烏美雙方已就安全保障內容「百分之百」達成共識，但保障非永久性，美方目前同意時長為15年，烏方則希望延長到30至50年，已向川普表達訴求。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於當地時間29日提到，20點和平計畫應交付全國公投，而舉辦這類公投需至少60天停火，且和平協議必須是具法律效力的文件，須經美國國會及歐洲議會通過，國際部隊駐守也是重要保障之一。

目前，烏俄和平計畫仍有部分議題未達共識，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說明，和平方案約完成9成，主要分歧在領土以及札波羅熱核電廠未來的控制權上。烏方表示，若俄軍部隊從已佔領的頓巴斯地區撤軍，便願意評估美方的提案。





