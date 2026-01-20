美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路
美國總統川普於美東時間20日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。
川普在社群平台發文表示與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。世界經濟論壇19日至23日在瑞士達沃斯舉行第56屆年會。
馬克宏稱不屈服強權 拒對話川普
川普重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點大家都同意！」他自誇美國是世界最強大國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」。他最後放話，「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力」。
政治新聞網POLITICO報導，川普21日抵達達沃斯出席世界經濟論壇，可能與歐盟執委會主席范德賴恩會面。
范德賴恩20日表示，歐盟將大舉投資格陵蘭，與美國及所有合作夥伴共同維護北極安全。她稱川普政府因格陵蘭問題對歐洲「長期盟友」施加懲罰性關稅是「錯誤」，並誓言歐洲對川普屢次威脅將採取「堅定、團結且對等」的回應。
法國總統馬克宏20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，表示法國和歐洲堅守國家主權和獨立原則，這不是「過時」做法，而是不要將二戰教訓拋諸腦後。馬克宏對記者說，不打算在達沃斯論壇與美國總統川普對話。
馬克宏說，基於上述原則，法國決定參加在格陵蘭的軍事演習，此舉不是要威脅任一方，而是為了支持歐洲盟友丹麥。
馬克宏強調，歐盟不應屈服於強權，不得不考慮對美國動用「反脅迫工具」，「我們確實相信我們需要更多成長，需要這個世界更穩定，但我們偏好尊重勝於霸凌，偏好科學勝於陰謀論，也偏好法治勝於暴行」。
川普領軍 美代表團歷來最大規模
川普領銜的美國代表團是歷來最大規模，成員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、特使威科夫等官員。川普將於21日發表演說，將講述如何透過推行他的國內經濟政策，帶領美國經濟增長領先於世界，為年底期中選舉爭取選民支持。不少分析指出，目前全球政經局勢的局面，不少緣於川普推出的政策，因此他在論壇的發言受到全球關注。
法新社報導，在佛州被問到準備對反對他收購格陵蘭的歐洲領袖說什麼，川普回答：「我不認為他們會太強烈反對。我們須擁有它，他們不得不表態。」有線電視新聞網報導，川普說：「他們沒辦法保護它。丹麥人是很棒的人，我也知道他們領袖很優秀，但他們甚至不去那裡。500年前有艘船曾到過那裡然後離開，這樣並不代表你就有所有權。」
更多udn報導
最強年終？董座霸氣撒近10億 百人加碼爽拿房
鐘聲響心涼！考生學測國文犯致命錯誤 秒爆哭
交往才知男友是「猴子」 機車少1物讓她冷掉
男神崩壞？陳冠希斷崖式衰老 撞臉毛利小五郎
其他人也在看
彈劾審查今登場 賴清德不出席
藍白發起彈劾賴清德總統，立法院21、22日將召開全院委員會審查，邀賴總統赴立院說明並接受諮詢，但總統府20日以「立院無向總統問責之權」為由，回函告知賴總統將不予列席。在野黨齊批藐視民意，「賴清德到底多怕立法院？」為防綠營突襲癱瘓，藍白發出甲級動員，揚言「落實審查」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 39
川普好想要格陵蘭 傳祭「99年租約」或「送美籍還免繳稅」
美國總統川普近日對格陵蘭島的興趣從口頭表態，轉變為實質外交行動，根據消息人士透露，川普預計在本週的達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），向歐洲盟友提出為期99年的租借方案，或是賦予當地5.6萬格陵蘭人有「準美國公民」的待遇。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 4
業界：有美製車零關稅最壞打算
台美關稅談判達成協議，未來數周將與美國貿易代表署簽署台美對等貿易協定（ART），行政院20日舉行記者會說明，但外界關心我方市場開放幅度，尤其美製汽車是否降稅一事，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮僅稱，美方要求我方全面開放市場，對齊鄰近國家、且需參考我國與他國FTA開放情形，有談到進口美製車稅率調降問題，我方「會在市場開放的範疇內跟美國協商」，未透露具體細節。國內車廠則普遍做好零關稅的「最壞打算」。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 90
歐洲國安群組 摸索「後美國時代」
美國總統川普為拿下格陵蘭對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約組織的最後一根稻草，也加速美歐分道揚鑣。新聞網站POLITICO...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
歐洲手握龐大美元資產「資本武器化」操作難度高
歐洲手握龐大美元資產，市場開始熱議當歐洲想反制川普關稅時，把「資本武器化」的極端情境，這代表把貿易戰升級為金融戰。不過，...聯合新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強烈冷氣團影響！今晨最低溫8.9度「10縣市低溫特報」周末漸回溫
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在雲林縣古坑鄉的攝氏8.9度。氣象署表示，今天（21日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭及花蓮天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，白天也偏涼，10縣市低溫特報、3縣市大雨特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（22日到23日）強烈大陸冷氣團持續影響，迎風面潮溼寒冷，周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大。Yahoo綜合報導 ・ 59 分鐘前 ・ 發表留言
學者分析：開放什麼 對業者都不利
台美關稅談判底定，行政院未同步宣布市場開放部分，學者認為，開放市場及擴大投資應該都是協議的一部分，終究要公布，無論開放什...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 20
金馬獎座放神明桌供奉！曾敬驊放話「過年打麻將」六親不認
金馬獎座放神明桌供奉！曾敬驊放話「過年打麻將」六親不認EBC東森娛樂 ・ 14 小時前 ・ 1
國際／格陵蘭變引信恐慌指數狂飆！川普關稅威脅炸裂 日韓股全被拖下水
美股在高度不確定性的政治風險衝擊下全面重挫，避險情緒急速升溫。美國總統川普威脅對歐洲國家加徵新一輪關稅，並暗示與格陵蘭島控制權相關的強硬立場，引爆市場對美歐貿易衝突升溫的疑慮，丹麥總理佛瑞德里克森 （MetteFrederiksen）週二稱，丹麥不會在主權、邊界等問題上進行談判，將做好貿易戰準備。恐慌指數 VIX 狂飆，美股週二（20 ）日收盤幾乎血染一片，也拖累日、韓股市同步回檔。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 13
經典賽》史上最高預算6400萬元不擔心被卡！台灣隊若前進邁阿密後勤也準備好了
2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊目前正積極備戰當中，今天運動部政務次長鄭世忠在受訪時談起目前備戰狀況。這次運動部為台灣隊投入大量資源，預算為史上最高6400萬元，但外界擔心是否會有預算卡關的問題？鄭世忠表示，這次經費來自於「運動產業發展基金」，不會受到立法院總預算審查影響，只要部長李洋點頭即可自由時報 ・ 16 小時前 ・ 44
搜救再開！熊本阿蘇火山直升機墜毀「2台人生死不明」 今派無人機支援
即時中心／林耿郁報導日本熊本縣阿蘇山昨（20）天發生觀光直升機墜毀事故，機體稍後在中岳火口內被發現嚴重毀損。機上包括台灣遊客在內的3人下落不明；在天亮後，警方與搜救隊今（21）天上午重新展開搜救，希望能將3人帶回。民視 ・ 2 小時前 ・ 35
土方之亂延燒…營建廢土進農地？ 環團：不容退讓
土方之亂持續延燒，內政部近期傳出擬有條件允許營建剩餘土石方回填農地，以進行農地改良，引發環團、農民不滿。環保團體昨共同發...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 23
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 7 小時前 ・ 29
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 34
黃國昌黃珊珊等6人2年條款確定辭職 民眾黨立委2月大換血
民眾黨不分區立委執行2年條款，立法院人事處發函，包含民眾黨立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人，於2月1日辭去立委職務。除陳昭姿、劉書彬2立委 繼續留任，民眾黨立委2月大換血。Yahoo即時新聞 ・ 17 小時前 ・ 227
不只是「假男友」1／蕾菈斷開湯宇 被抓包夜歸「瘋男」晨灰家
回顧去年8月22日傍晚近6點，本刊直擊身穿紅色緊身裝的蕾菈，在國際德州撲克競技賽事空檔下樓抽菸。晚間10點7分賽事結束後，蕾菈獨自搭車離開，卻未返回位於新北市的住處，而是前往台北市大安區一處華廈。更耐人尋味的是，同樣參與該場賽事的湯宇，當晚並未現身該處，夫妻兩人...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 18
川普再掀關稅風暴，高盛示警美元恐迎新一波拋售潮
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，高盛集團方面表示，川普針對歐洲國家的關稅威脅「具有破壞性」，將在本週對美元構成壓力。高盛首席外匯與新興市場策略分析師Kamakshya Trivedi在接受電視媒體採訪時表示，已經連續兩個週末遇到這種情況了，出現破壞性的美國政策，這會讓有關美國資產的光環多少受到質疑。此前有關聯準會的問題就是如此，而估計這次有關關稅的問題也會如此。 川普宣布對八個反對其收購格陵蘭計畫的國家加徵關稅，令貿易緊張局勢升級，Trivedi補充稱，剛剛這個週末發生的事情，可能會引發又一波類似的對美國資產進行分散配置和對沖的浪潮。這意味著，本週美元會相對走弱。 Trivedi表示，投資者現將尋求分散風險部位，重複去年在川普宣布對數十個國家徵收「解放日」關稅後出現的「逃離美國資產」的動作。估計這會延續下去。這是一條較長期的主線。 Trivedi指出，這一趨勢並不限於美國債券，如果看一看美國近年來的經常帳戶逆差，越來越多的融資其實來自股票端。對科技部位的需求一直是美元估值偏高的關鍵驅動因素。隨著這一現象出現一定程度的逆轉，將會看到美元估值被侵蝕，這也是我們看空美元觀點的另一主要因素。財訊快報 ・ 23 小時前 ・ 1
遭長子布魯克林揭家醜 貝克漢感慨：孩子是被允許犯錯的
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）19日突然在社群發表聲明，抨擊父母，並將家庭分歧攤在陽光下，掀起議論。老爸貝克漢（David Beckham）則照原本行程上節目受訪，但也意有所指地說：「孩子是被允許犯錯的。」被視為長子大動作與家庭切割後，首度發表回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 7 小時前 ・ 3
NBA/出大事！巴特勒確定整季報銷 勇士主帥曝庫明加將解凍
金州勇士今日以135：112大勝邁阿密熱火收下4連勝，但賽後卻傳出重大壞消息，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第3節傷到右膝，經檢查確認為前十字韌帶（ACL）撕裂，確定整季報銷。巴特勒受傷當下痛苦倒地，被攙扶退場後未再回歸，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後坦言傷勢不樂觀，最終由名記者查拉尼亞（Shams Charania）證實噩耗。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 9
美容集團險害命1／女星代言標榜重生般幸福感 女律師體驗地獄級疼痛險往生
上個月底，1名林姓女律師前往新北地檢署提告，被告是號稱全台規模最大的美容集團「斯朵利」，罪名則是過失傷害、詐欺，值得一提的是，這次案件的原告就是她自己，她指控斯朵利不在乎消費者的性命安全，十分缺德冷血！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 1