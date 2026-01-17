美飛安單位對拉美空域發60天警示 強調有「潛在軍事行動」威脅

美國飛安單位對中南美洲空域發布為期60天的警示，強調區域內「潛在軍事行動」恐影響飛安；圖為正在飛往加勒比海進行部署的美軍B-1B「槍騎兵」轟炸機。（取自DVIDS網站）



美國飛安單位16日針對中南美洲空域發布警示，呼籲營運航線飛越墨西哥、厄瓜多與哥倫比亞等中南美國家的航空公司提高警覺，強調該區域內有「潛在軍事行動」，對飛安構成嚴重威脅，且該警示有效期間長達60天，由於近期美方對委內瑞拉進行突襲，且有意強化對墨西哥、哥倫比亞等國販毒集團打擊力道，該警示的發布恐引發強烈不安。

半島電視台（Al Jazeera）報導，美國聯邦航空總署（FAA）16日在警示中，指出包括太平洋部分地區以及加利福尼亞灣（Gulf of California）區在內，有多個空域由於「潛在軍事行動」而有飛安威脅，呼籲航空公司旗下航班提高警覺，且該警示有效期限為60天。

報導表示，就在去年12月時，美國捷藍航空（JetBlue）1架航班編號1112的客機，從加勒比海島嶼國家庫拉索起飛後，在距離委內瑞拉沿岸約64公里處的空域，發現1架並未開啟應答器的美軍軍機，為了避免發生碰撞事故，因此該航班採取了緊急規避措施，此事也成為該區域存在飛安威脅最明顯的例證。

在3日突然對委內瑞拉發動軍事攻擊，並且將馬杜洛夫婦逮捕送往美國本土之後，川普（Donald Trump）持續表達出對區域內包括哥倫比亞等國家採取軍事行動的可能性，且上週川普也威脅要「開始在陸地上」打擊墨西哥販毒集團，因此美國飛航管理當局公布警示，恐推升該區域的不安。

