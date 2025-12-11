美飛機突迫降撞車！ 目擊者：碎片狂飛嚇傻

美國佛州的高速公路上發生飛機撞車事件，一架小型飛機突然緊急迫降，直接撞上行進中的車輛，瞬間激起火花。至於被撞的駕駛僅受到輕傷，而飛機上的飛行員與乘客也都毫髮無傷。目擊者事後接受採訪，回憶起當時場景，還是心有餘悸。

美國佛州的高速公路上發生飛機撞車事件。（示意圖，與本文無關／shutterstock達志影像）

美國佛羅里達州一架小型飛機因雙引擎失去動力，被迫在高速公路上緊急迫降，過程中撞上一輛行進中的汽車，造成驚險一幕。這起事件發生在佛州I-95號公路上，飛機先撞擊車尾後彈跳，再落在車輛左前方激起火花。所幸這起事故中，57歲的汽車駕駛僅受輕傷，而飛機上兩名20多歲的飛行員和乘客則毫髮無傷。目擊者表示，這場意外毫無徵兆地發生，現場碎片四處飛散，令人心驚膽戰。

廣告 廣告

行車紀錄器完整記錄了這起驚悚事故的發生過程。影片中可見飛機先撞上汽車車尾，彈跳一下後落到車輛左前方，當下激起一片火花。後方車輛乘客看到這一幕嚇得不斷重複說「我的天啊」，顯示事故發生時的震驚程度。目擊者描述，事故發生時一聲巨響，完全沒有任何預警。

目擊者認為，被撞車輛的駕駛當時肯定嚇壞了，但慶幸的是所有人都安然無恙。他也表示，從未如此近距離目睹過這種場面，當時他們就在受損車輛後方，與事故現場只差不到3秒的車程，碎片朝他們飛來，迫使他們不得不猛打方向盤迅速靠邊停車。

另一位目擊者也對受傷的汽車駕駛表達了關心，希望她能盡快康復，並希望這段可怕的記憶不要在她心中留下陰影。當局表示，這架小型飛機是因為雙引擎都失去動力，才不得不在高速公路上緊急迫降。目前相關單位將對飛行員資料和飛機的飛行紀錄進行更詳細的調查，以確定事故的確切原因。

更多 TVBS 報導

突右切害摔「怎沒停」？目擊者攔車 家屬澄清「沒有肇逃會負責到底」

客運時速90公里遭搶方向盤！大媽只因「行李被移」暴怒險釀禍

天雨地濕滑？ 北捷乘客「倒一排」 女子慘摔

急繳費？ 公車司機丟包乘客 半路違停急奔通訊行

