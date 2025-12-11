美飛機迫降「砸中轎車」驚險畫面曝光！駕駛命大輕傷

美國佛州8日發生一起恐怖意外，一架小型飛機迫降在高速公路時，直接砸在一輛行駛中的轎車上，驚悚畫面也曝光，一架小型飛機突然從天而降，不偏不倚砸在一輛正在行駛的轎車上，嚇得後方駕駛驚呼連連。

這起意外發生在美國佛州，當時一架小型飛機突然迫降在95號州際公路，從後方行車紀錄器可以看到，機身直接砸在一輛轎車上，然後彈起再掉落到地面激起火花，碎片滿地飛濺。

飛機迫降在高速公路上，砸中一輛汽車。圖／翻攝自CNN

目擊者直言，從未近距離目睹過這種場面，當時他們就在事故後方，就差3秒，真是太可怕了，碎片飛過來只好猛打方向盤，迅速靠邊停車。

廣告 廣告

事故當時正好是下班尖峰時段，平時車流量極大，後方駕駛驚呼，如果當時自己開快一點，可能會受到波及。

飛行員曝飛機引擎突故障緊急迫降 美國運安會將調查

美媒報導指出，被砸中的57歲汽車駕駛送往醫院，佛州公路巡警稱她受了輕傷，而機上的飛行員和乘客都年近30，沒有受傷。

肇事的飛行員表示，由於飛機引擎突然故障，導致他們被迫緊急降落，所幸57歲的汽車駕駛只有輕傷，飛行員跟機上一名乘客則沒有受傷，他們目前正接受美國國家運輸安全委員會的調查。

國際中心／吳嘉恩 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

餐點灑滿地！國籍航空飛澳洲途中遇亂流 3空服員受傷

印度「光輝」戰機在杜拜航空展墜毀！ 飛行員殉職

日本福岡傳小型飛機墜落 一度發出救難訊號、研判機上有3人