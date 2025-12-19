美飛機降落墜毀大火7死！NASCAR退休賽車手畢佛全家罹難

NASCAR退休賽車手畢佛（Greg Biffle）。翻攝自Greg Biffle IG



美國北卡羅來納州斯泰茨鎮（Statesville）一座小型機場17日驚傳飛機失事，商務噴射機在降落時墜毀並起火，機上7人全數罹難，美國賽車組織NASCAR證實，包括退休的賽車手畢佛（Greg Biffle）和他的妻子、子女也在其中。

綜合媒體報導，當地時間17日上午10時20分左右，一架塞斯納C550型（Cessna C550）商務噴射機於史戴茲維爾地區機場（Statesville Regional Airport）降落時，在跑道東側撞擊地面墜毀，並引發猛烈火勢，警方抵達時飛機已全面燃燒。

廣告 廣告

這架飛機登記於畢佛經營的公司名下，根據飛航紀錄，飛機於10時06分起飛，但非十幾分鐘就出事。事發後機場暫時關閉，進行跑道清理，美國國家運輸安全委員會（NTSB）將針對此次事故展開調查，釐清失事的具體原因。

警方指出，機上有5名成人和2名兒童全數罹難，目前罹難者名單或進一步細節尚未公布，但家屬透過聲明表示，罹難者也包含畢佛和他的妻子、兒女。NASCAR隨後也發布聲明指出，55歲的前車手畢佛，以及他的妻子、女兒與兒子皆在飛機上喪生，「畢佛不僅是冠軍級車手，更是NASCAR社群中深受敬愛的一員。」

北卡州長史坦（Josh Stein）在X平台上哀悼，他稱畢佛不僅是一位成功的車手，也展現出無比的勇氣與慈悲，曾在颶風海倫（Hurricane Helene）過後，駕駛自己的直升機救援受困民眾。各界人士也紛紛湧入畢佛的社群媒體，表達哀悼之意。

55歲的畢佛來自華盛頓州溫哥華市（Vancouver），賽車生涯20年，在NASCAR三大賽事系列中共贏得50多場勝利，包括19次最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series）勝利。他在2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年則拿下Xfinity系列賽（Xfinity Series）冠軍。他在2023年獲選為「NASCAR史上75大車手」之一。

更多太報報導

護理師變酒店「當紅頭牌」 清純制服照曝！首談醫科大學畢業下海原因

共機雷達照射日本F-15「稱如打開手電筒」 軍事專家打臉：只差扣板機

暗網瘋傳「越南屠夫」血腥分屍片！兇手落網「竟是公務員」辯詞離譜