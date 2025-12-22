美飛行員疑目擊UFO！通報銀色不明物飄半空

▲美國一名飛行員在羅德島上空，向塔台回報疑似目擊UFO，看到一個靜止在空中的銀色罐子。（圖／翻攝自Youtube／VASAviation -）

[NOWnews今日新聞] 美國疑似又發生不明飛行物（UFO）目擊事件！一名駕駛私人小飛機的飛行員，向塔台通報看到一個「銀色罐子」靜止不動的漂浮在飛機旁邊，飛航管制員也無法確認是什麼物體，直呼太詭異，其他飛行員聽到溝通後還笑說，「祝你跟外星人溝通好運」。

據《紐約郵報》報導，根據一段航空管制（ATC）頻道的通訊對話內容，美國一架小飛機在飛過羅德島州上空時，飛行員向塔台通報，「我們剛剛飛過一個奇怪的小型物體，看起來像是一個銀色的金屬罐子，你們知道那是什麼嗎？」

廣告 廣告

飛航管制員回應，沒有收到該區域有任何報告，並詢問該物體的高度和飛行方向。飛行員說，「它似乎靜止不動，我當時在3500公尺的高度，這個小銀罐就在機翼尖端」。

離奇的是，被塔台追問那可能是氣球還是無人機，飛行員說那個「銀罐」沒有與任何東西相連，太奇怪了。塔台也直呼「太詭異了」。 另一架飛機在與塔台溝通時，還開玩笑說「我會相信他，祝你跟外星人溝通好運」。

這段錄音檔由YouTube頻道「VASAviation」分享，該頻道是一名來自西班牙的商務機飛行員兼認證飛行教官經營，定期發布航空管制（ATC）頻道的通訊對話內容。這段錄音檔在社群媒體上引發許多熱議，不過美國聯邦航空總署（FAA）目前並未回應。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

怪男持刀上街遊蕩！暴起「未傷人」遭法國警擊斃 執法畫面曝

德國女工程師搭火箭「失重中倒立、大笑」 史上首位輪椅者上太空

高市早苗民調走高！年輕人力挺 67％認沒必要撤台灣有事說