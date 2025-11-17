美食作家大讚！美廉社「1款鮮奶」價格佛心 一票人驚呆：漲價還是便宜

生活中心／王文承報導

美食作家指出，美廉社友一款「評價超高、價格超佛心」的鮮奶。（圖／翻攝自pixabay）

鮮奶是許多家庭冰箱裡的必備品，無論單喝、加入咖啡或用於料理，都不可或缺。多數人買鮮奶時，習慣到全聯、家樂福等量販店挑選自己喜愛的品牌。不過，近日有網友指出，美廉社其實藏有一款「評價超高、價格超佛心」的鮮奶，貼文一出立刻掀起熱議。

美廉社1款鮮奶漲價還是便宜



美食作家林承彥在臉書分享，他長年在美廉社挖到不少高 CP 值好物，而最讓他驚豔的，除了茶葉蛋之外，就是「心樸鮮奶」。他表示：「直接比林鳳營、瑞穗便宜 20 元左右，我記得 946ml 好像是 76 元！」親民的價格讓他直呼超值。

貼文曝光後，不少網友紛紛響應，留言表示：「我常買美廉社的心樸鮮乳，過期會壞掉才是真無添加，其他牌過期還不會壞反而很可怕」、「牛奶漲到79元一陣子了，但還是比全聯鮮奶特價更便宜」、「最近還推出鮮乳9折卡，效期3個月，調味乳也適用，可以用力喝」、「現在辦牛奶卡，到年底買鮮奶都能再打折」等。

另外，也有網友力推該品牌的優格，「推心樸的優格」、「心樸鮮奶優格也很讚」、「心樸優格推薦」、「美廉社的心樸優格 CP 值沒話說，但要碰運氣才買得到」的留言不斷。

據了解，「心樸鮮奶」是心樸市集與台農合作的聯名商品，也是美廉社自有品牌之一，主打100%生乳、無添加成分。該產品 2019 年上市時936ml售價僅75元，七年來僅小幅調整至79元，價格相當具有競爭力。而美廉社販售的現煮拿鐵，使用的正是這款鮮奶。

