中央社

美食拉近人與人距離 臺灣漫遊錄吸引印度人目光 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」吸引印度人目光，巴格瓦蒂（Udita Bhagawati，圖右）談到書中內容，認為食物確實是人們彼此連結的重要關鍵，拉索（Nidhi Rathore，圖左）則認為食物能增進人們彼此的瞭解。

中央社記者李晉緯新德里攝 114年11月6日

美食拉近人與人距離 臺灣漫遊錄吸引印度人目光 台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」吸引印度人目 光，巴格瓦蒂（Udita Bhagawati，圖右）談到書中內 容，認為食物確實是人們彼此連結的重要關鍵，拉索 （Nidhi Rathore，圖左）則認為食物能增進人們彼此 的瞭解。 中央社記者李晉緯新德里攝 114年11月6日
美食拉近人與人距離 臺灣漫遊錄吸引印度人目光 台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」吸引印度人目 光，巴格瓦蒂（Udita Bhagawati，圖右）談到書中內 容，認為食物確實是人們彼此連結的重要關鍵，拉索 （Nidhi Rathore，圖左）則認為食物能增進人們彼此 的瞭解。 中央社記者李晉緯新德里攝 114年11月6日

其他人也在看

黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案

馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴

高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴

生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。

民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了　醫：終生洗腎

不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了　醫：終生洗腎

茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼

網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼

娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。

民視 ・ 10 小時前
蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了

蘇巧慧戰新北！吳子嘉預言藍營派這人贏定了

[NOWnews今日新聞]民進黨選對會昨（5）日拍板提名立委蘇巧慧競選2026新北市長，外界同時高度關注藍白是否合作推出人選？對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，國民黨推出的候選人會是李四川，藍白...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開　網朝聖全看傻一面倒

網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開　網朝聖全看傻一面倒

范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣　強度上看強颱

鳳凰颱風生成在即！專家示警恐直撲台灣　強度上看強颱

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（4）日最新觀測指出，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD29持續發展中， […]

引新聞 ・ 1 天前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕

林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕

政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。

民視 ・ 23 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐　專家曝1情況最危險：全台有感

準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐　專家曝1情況最危險：全台有感

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...

CTWANT ・ 17 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩

謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩

娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」

民視 ・ 18 小時前
黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

黃明志15年女友陪投案！正面照曝…網讚：神似越南林志玲

娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，今（5）日凌晨在律師和交往15年的女友Sarah陪同下到警局投案。值得注意的是，Sarah清秀的外型，也意外成為焦點。

民視 ・ 10 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝　最快這天撲台

全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝　最快這天撲台

今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。

三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高

今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪

護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪

近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。

造咖 ・ 2 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照　社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」

醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照　社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」

據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...

CTWANT ・ 1 天前
普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」　官方提醒4不原則

普發現金登記開跑「一群人怕爆寧願跑郵局」　官方提醒4不原則

普發現金1萬元開跑了！身分證、居留證尾數「0、1」可搶先於今日登記，行政院提醒唯一官網「10000.gov.tw」，千萬別被詐騙集團得手。對此，有不少網友分享相關資訊，並感慨真的會怕，寧願ATM或是跑一趟郵局，就怕1萬元被其他人領走。

鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
準鳳凰颱風恐襲台！　氣象專家：11至13日風雨最強烈

準鳳凰颱風恐襲台！　氣象專家：11至13日風雨最強烈

關島南方海面的熱帶性低氣壓預計最快今（5）日增強為鳳凰颱風，並可能發展為一個風場廣大且強度高的颱風。氣象專家吳聖宇表示，目前預報路徑不排除登陸台灣，下周二至周四（11至13日）將是風雨影響最劇烈的時期，高壓強弱變化將是決定颱風北轉時間及角度的關鍵因素。

中天新聞網 ・ 15 小時前
王子二度道歉！　葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！

王子二度道歉！　葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！

藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...

華視 ・ 22 小時前
股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片　專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了

股市恐全面回檔20%？AI科技股倒一片　專家曝2未爆彈：巴菲特又笑了

美股全面下跌，科技股成為重災區，市場對於AI估值過高的疑慮再度出現，那斯達克大跌逾2%，S&P500下跌1.17%，比特幣更是一度跌破10萬美元創下6月以來新低，風險資產全面遭到拋售。對此，財經專家王董的大盤籌碼在臉書發文表示，市場結構的脆弱度完全曝露，大量資金湧入2項資產避險，只能說滿手現金的巴菲特又賭對了。根據《CNBC》等外媒報導，高盛執行長所羅門（D......

風傳媒 ・ 18 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？

粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？

近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行

造咖 ・ 1 天前