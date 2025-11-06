美食拉近人與人距離 「臺灣漫遊錄」吸引印度人目光

（中央社記者李晉緯新德里6日專電）台灣作家楊双子的小說「臺灣漫遊錄」在印度引發迴響，有讀者認為，該書藉食物講述歷史的方式十分有趣，也有不少人認為，食物是人們彼此連結、增進瞭解與感情的重要因素。

「台灣、印度文學對話」活動5日在印度舊德里區的卡提卡文物館（Kathika Culture Centre & Museum）進行，台灣小說家楊双子於活動現場，暢談她10月在印度上市的著作「臺灣漫遊錄」一書欲傳達的理念。

楊双子針對她在「臺灣漫遊錄」中提及國家認同、飲食文化、女性在當代社會扮演的角色等議題，和與談人約希（Moulshri Joshi）進行精彩而富有啟發性的交流。

約希表示，楊双子在「臺灣漫遊錄」中不斷提到飲食，「在閱讀的過程中，我好幾次都感到餓了」，為了看懂這本書，她也得去翻食譜或查書中提到的食物名稱，像「溫泉蛋」就是她從來不曾聽過的。

約希也很好奇，楊双子在「臺灣漫遊錄」中有許多跟飲食有關的內容，包括購買食物，或是烹飪過程的洗菜、切菜等動作，抑或大家一起享用美食的場景，這些情節都十分具有張力。

楊双子表示，她15歲就開始工作，加上一出社會就是做餐飲業，曾在雞排店、麵包店工作，有好幾年製作食物的經驗，所以她對食物有高度的興趣和愛好。

楊双子說，在台灣外食十分便利，所以她也幾乎都是外食，但她對烹飪有高度興趣，因此會自己做菜，只不過現在實在太忙，幾乎99%都是在外面吃飯；即便如此，她喜歡在創作時寫進很多做菜的細節，因為「如果你是真正的美食家，那不僅要懂得吃，還要知道食物是怎麼做出來的。」

參加活動的普拉德漢（Subham Pradhan）表示，楊双子將食物與歷史做了連結，包括從日本殖民為出發點，看台灣國民美食滷肉飯的誕生等，都讓人覺得有趣。

駐印度代表處在今天的活動中，也準備了現炸的台灣街頭小吃鹹酥雞、甘梅薯條，讓印度民眾在透過「臺灣漫遊錄」認識台灣料理之餘，也能親自嚐嚐道地台灣美食。

與會者拉索（Nidhi Rathore）說：「這是我第一次吃台灣小吃，我很喜歡。」她提到，透過品嚐在地美食，可以瞭解民族特色，即便大家的口味並不完全相同，但「食物能幫我們瞭解彼此、增進彼此的感情、理解彼此的文化。」

一名來參加活動的大學生巴格瓦蒂（Udita Bhagawati）則認為，食物是人們彼此連結的重要關鍵，她提到，台灣、印度的美食很不一樣，印度菜會用很多香料，台灣小吃則有自己獨特的風味。

活動同時舉行有獎問答，在楊双子問道「台灣的首都在哪裡」、「台灣的現任總統是誰」等問題時，與會者熱烈參與，並能正確回答，看得出印度民眾對台灣的認識與喜愛。

「臺灣漫遊錄」英譯本Taiwan Travelogue於2024年榮獲美國國家圖書獎翻譯文學獎，是第一部獲得這項殊榮的台灣文學作品。（編輯：陳慧萍）1141106