美食控必衝「宮崎市SOGO物產展」！黑蒜辣椒油、櫻鱒鮭魚、熟成地瓜一次帶回家 好吃又好買逛到停不下來！

最近台北美食雷達直接被點亮，因為日本九州的「宮崎市」正式把物產展搬進遠東SOGO台北忠孝館！從1/15一路展到1/26，主打的不是華麗噱頭，而是那種一吃就懂、很日本地方系的真實美味，完全是愛吃的人會想默默多買幾包的那種等級。

宮崎市位在九州東南側，向來以陽光、海洋與高品質農漁產聞名，這次物產展就把產地代表作直接空運來台！像是話題度很高的GARI×GARI黑蒜辣椒油，用熟成黑蒜搭配辣椒油，香氣濃卻不嗆，拌飯、拌麵或沾肉都很加分，實力派調味讓很多人都說「本來只想買一罐，最後又回頭拿第二罐」！

宮崎MOMIKI GARI x GARI黑蒜辣椒油／235元（圖／業者提供）

海味控則一定會被宮崎本櫻鱒鮭魚刺身吸引，油脂細緻、色澤漂亮，簡單解凍就能上桌，完全是日式料理店等級。想找方便又有幸福感的甜食，熟成烤大學芋番薯也很可以，地瓜本身甜度高，外層微焦、內裡綿密，冷熱吃都OK，能重現日式甜點感。

宮崎本櫻鱒鮭魚刺身(冷凍)／650元（圖／業者提供）

宮崎熟成烤大學芋番薯(冷凍)／205元（圖／業者提供）

除了吃的，現場也能逛到設計感十足的皮革小物，像是簡約線條、配色很有辨識度的皮革配件，低調卻耐看，屬於會被放進日常包包、用很久都不膩的那種選擇，讓整個物產展不只好吃，也很好買。

NO SIGN時尚皮革名片長夾黑色.紅色／定價8,200元、特價5,300元（圖／業者提供）

這波「宮崎市SOGO物產展」走的是細水長流型魅力，不用浮誇包裝，靠的是食材與風味本身。對喜歡日本地方美食、或想找點不一樣年末補貨靈感的人來說，這一站真的很值得慢慢逛、慢慢吃。

