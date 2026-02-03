美食文推「芋泥三色豆香菜義大利麵」 蔡英文驚呆：歐洲的朋友會諒解

近日有美食部落客分享，台南某間餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，引來蔡英文在底下留言。翻攝自臉書



前總統蔡英文卸任後，經常在Threads上和網友互動，幽默的發言更常常笑翻網友。近日一名美食部落客在Threads分享，有餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，神奇的搭配，讓蔡英文也忍不住留言表示「我相信，歐洲的朋友會諒解」。

台灣人熱愛研究各種創意料理，過去還有連鎖披薩店推出各種特殊口味，將肉圓、豬血糕等台灣美食加入披薩裡，每每吸引嘗鮮熱潮，沒想到連義大利麵也有創新口味。一名美食部落客在Threads分享，台南一家餐廳竟推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，從畫面中可以看見義大利麵裹上紫色醬汁，裡面配料是台灣人最熟悉的三色豆和香菜，部落客笑稱「你可以不吃，但一定要請你最好的朋友來挑戰」。

廣告 廣告

貼文發布後迅速引來大批網友討論，不少人表示難以理解，直呼「請老闆帶著這間店離開地球」、「我貸款也要告你」、「就算我朋友是畜生他也罪不至此」，就連蔡英文也在底下留言表示「芋頭、三色豆、珍奶、香菜，我都喜歡，但加在義大利麵裡面⋯⋯這算是台灣人跟世界交朋友的方式，我相信，歐洲的朋友會諒解」，吸引將近7萬名網友按讚。

有餐廳推出「芋泥三色豆香菜義大利麵」，就連「香菜控」蔡英文都在底下留言表示，相信歐洲的朋友會諒解。翻攝自Threads

不過對於蔡英文的發言，這回網友們似乎有所保留，紛紛表示「不要說歐洲的朋友會不會諒解，我在這裡都無法諒解，三色豆怎麼可以出現在義大利麵裡」、「我向來深信蔡英文外交事務的所有判斷和作為，精準又穩健。但現在我第一次產生懷疑」。還有網友笑喊「我不希望第三次世界大戰起因是因為三色豆放在義大利麵」、「我不認為這是一個擁有社會共識的吃法」。

更多太報報導

餐飲、早餐店「限用洗選蛋」震撼蛋價 農業部最新說明

首張2000萬刮刮樂開了「獎落這縣市」 還有9個中獎機會

姆明和嚕嚕米有何不同 全台灣找「姆」名！盧秀燕：不要改名，戶政很忙