美食旅行溫暖旅人的身心靈 竹山鮮筍節美味登場
南投縣竹山鎮是種植竹子大宗的鄉鎮，竹筍則是在地特色美味，鎮公所延續往日舉辦的「竹山鮮筍節」活動29日登場，今年以「風味竹筍餐」與「借問遊竹山」文藝輕旅行為主軸，吸引全國各地筍友與遊客踴躍參加。現場人潮熱絡，座無虛席，歡笑聲與筍香交織成竹山最動人的風景。
本次「風味竹筍餐」由竹山社區發展協會精心籌備，以在地鮮筍入菜，設計出9道兼具傳統與創意的竹鄉美饌，包括竹筒飯、筍乾爌肉、竹筍炒鮮蔬、番薯包、醬筍蛋、蜜番薯、竹筍排骨湯、茶香凍與時令水果，每一道料理都展現竹山農產的樸實風味與社區媽媽的手作溫度。
活動自開放報名即反響熱烈，四梯次合計近500位民眾及地方民眾參與。搭配舉辦的「借問遊竹山」集章活動更廣受好評，參與民眾在報到時領取「借問集章卡」，沿途造訪鎮內8家「竹山借問站」，以步行、騎乘或自駕方式體驗竹山小鎮的魅力。
集滿章即可於活動現場兌換竹山文化園區消費抵用券200元（憑券可免費入園）及114年鮮筍節限量紀念竹餐具。不少民眾表示，活動不僅能品嚐美食，還能深入走訪地方、親近人文，是一場兼具美味與文化的豐富旅程。
竹山鎮長陳東睦表示，竹山是全台重要的竹筍產區。公所長年致力推動食農教育與地方創生，結合社區廚房與觀光行銷，透過鮮筍節的辦理，不僅推廣竹山在地農產，更串聯旅遊與人文，讓竹筍成為凝聚地方的文化符號。未來公所將持續深耕地方特色，期待讓更多人看見竹山、走進竹山、愛上竹山。
