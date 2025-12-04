美食樂園／OREO餅乾 稱霸全美最受歡迎機場零食

Fox News報導，一份最新的「美國機場零食地圖」揭露旅客在趕登機門前，最常搜尋、也最想入手的零食。根據eSIM業者Holafly的搜尋資料分析並由美食媒體Delish公布，結果顯示，不同州呈現鮮明的區域偏好；但全國共同點只有一個：餅乾奧利奧（OREO）以超過11萬筆搜尋量，穩坐美國最受歡迎機場零食。

從美東的酸酸甜甜Sour Patch Kids，到美南與中西部旅客偏好的肉乾（jerky），美國旅客的「登機前療癒小物」呈現多元風格。然而榜單前十名仍以幾款國民零食最具代表性。

美國十大機場零食排行榜

1.OREO

以11萬多次搜尋奪冠，特別受阿拉巴馬州、威斯康辛州與伊利諾州民眾青睞。自1912年上市後，奧利奧歷經多次改版，早期曾推出檸檬夾心、加大版Big Stuf等，甚至在1990年代前以豬油製作外層餅乾。

2.Jack Link's 牛肉乾

高蛋白的Jack Link's 牛肉乾登上第二名，在愛達荷、懷俄明、德州、路易斯安那等多州最受歡迎。品牌高層表示，「旅客需要的不是空熱量，而是真正能補充能量的食物。」牛肉乾無須擔心血糖驟降，被視為最佳旅途點心。

3.Cheetos Puffs

輕盈蓬鬆的起司球在夏威夷、加州、亞利桑那與賓州最常被搜尋。其招牌「起司粉指紋」（Cheetle）更是辨識粉絲的象徵。

4 Cheetos Flamin' Hot Crunchy

比起司球更辣、更脆的版本則是內華達、內布拉斯加、密蘇里與緬因州的最愛。

5.Twizzlers

這款扭轉造型的軟糖在蒙大拿、科羅拉多、堪薩斯、明尼蘇達等10州稱霸搜尋榜。Twizzlers 於1977年被Hershey收購，目前是美國銷量第一的甘草軟糖品牌。

6 Sour Patch Kids

以「先酸後甜」著稱的Q軟糖在佛州、密西根、新罕布夏最被搜尋。自1985年進軍美國後，品牌更跨足推出冰淇淋、口香糖，甚至早餐穀片。

7.Dunkin’

紐約州與南達科他州旅客「靠 Dunkin’過日子」。品牌表示，從甜甜圈、咖啡到機場友善小食（如薯餅、酪梨吐司、早餐三明治），都是旅客登機前的可靠補給站。

8. Welch's 水果軟糖

在西維吉尼亞與北達科他最受喜愛。Welch's 自 2001 年推出水果軟糖後，即成為全球熱銷產品之一。

9.Doritos Cool Ranch

此口味在華盛頓、俄勒岡、佛蒙特與南卡羅來納州最夯。雖然Doritos的「香辣甜辣」口味在新澤西與北卡搜尋量最高，但未進入全國前十。

10.Haribo Goldbears

這款水果口味小熊軟糖在喬治亞與新墨西哥州稱霸。品牌表示，金熊軟糖在旅途中已成為「帶來小小幸福感」的象徵。

