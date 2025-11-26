美食炸雞助攻 安平警揪違停活逮毒駕

警方現場經唾液快篩當場檢出K毒陽性反應。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

警四分局育平所廿六日清晨巡邏行經國平路知名早餐店，只見一輛轎車當著員警面前在轉角紅線就要停車，警方見狀立即上前制止，卻不想一靠近轎車，就聞到車內飄散的Ｋ味，現場以唾液快篩試劑檢驗，果然呈現毒品反應，當即將車輛移置保管並帶回卅多歲的蔡姓駕駛查辦。

位於國平路的早餐店美香吉是許多安平人從小吃到大的早餐店，除古早味的粉漿蛋餅外吸引饕客外，店家獨創口味大阪燒蛋餅浮誇灑滿柴魚花也吸引許多觀光客特地前往品嘗，而最為食客稱道的就是店內售賣的炸雞，薄皮酥脆、一口噴汁，更被擁躉評價為「被早餐店耽誤的炸雞店」。

廿六日清晨近六時，警四分局育平所巡邏行經國平路，當場撞見一輛轎車違停在早餐店旁的紅線，立即上前就要勸導，不料駕駛一開車窗，瞬間飄出濃濃毒味，連美食香氣都無法掩蓋，警方現場要求駕駛進行唾液快篩，當場檢出毒品陽性反應，認定蔡姓駕駛涉嫌毒駕，現場依法裁罰三至十二萬元罰鍰，並移置保管車輛，後續也將蔡男帶回查辦。

蔡男尿液經檢驗呈現毒品反應，後續也被依毒品、公共危險等刑責法辦。以往毒品查緝仰賴員警判斷，根據氣味、意識、身體表徵等判斷，欲查緝毒駕必須同時證明當下有「用藥」、「用車」，然而現行新興毒品甚至可能無臭無味，增加警方查緝困難、也造成其他用路人風險。四分局長曹儒林強調，現已針對新型唾液試劑的使用舉辦教育訓練，未來將持續加強查緝取締毒駕案件，守護轄區交通安全。