美食物券斷炊 各界募愛馳援清寒家庭

美國德州奧斯汀慈濟志工，2025年11月初開始，發起緊急物資募集活動，為期一個月，所有物品，捐贈給當地弱勢學區的學校，及時幫助受到政府食物券中斷影響的低收入家庭，讓放假在家的學生，不受食物短缺的影響，一家人能夠安心及享受過節的氣氛。

愛心物資裝箱出發，來到奧弗頓小學，搬運小志工，看到物資中有零食，更有活力。

奧弗頓小學老師 葛瑞格里：「我們確實有些家庭正面臨困境，他們失去了十月分的糧食券福利，無法獲得食物援助 ，然後你們伸出了援手。」

廣告 廣告

美國政府發放糧食券的措施，從10月1日起，停擺43天，即使在11月中旬，重新啟動，仍有許多需要的家庭，因為新規定，失去領取的福利。德州奧斯汀慈濟志工，發起緊急物資募集活動。

奧斯汀志工 宋茵妮：「有一天我正想說 我也要發起，這個補充營養援助計畫(SNAP)，這個籌集的物質 結果我上了臉書，就發現有另外一個群正在說，請問那一個管道 那一個團體，我正要去捐贈物資 哪裡可以，結果剛好我發出來 就這樣聯繫了，所以他就聯繫到我。」

奧弗頓小學家長 凱竹安：「今年過得很艱難，世界上發生了很多事情，所以 能夠帶來這些東西，讓家長們為孩子們領取物資，我覺得這非常有 非常有幫助。」

還有同屬弱勢學區的安德魯斯小學，志工為移動式教室內的食物儲藏室，補足所需，同時發現還需要其他保暖物資的需求，持續募集。

安德魯斯小學老師 雅妮莎莉：「現在這段時間 對家庭來說很困難，我們有很多移民家庭，我們仍然需要食物捐贈，以及現在的毛毯襪子。」

因為一念心，短短1個月，志工及社區民眾攜手，愛心湧現，傳遞溫暖，共同迎新的一年。

更多 大愛新聞 報導：

美國冬季風暴 升級炸彈氣旋

又是大氣河流 加州耶誕風暴致災

