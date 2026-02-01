美食瑪利歐指標！黃仁勳12家口袋名單曝 眾人驚呆：比米其林還值得追

財經中心／王文承報導

輝達（NVIDIA）執行長、被譽為「AI教父」的黃仁勳於29日再度旋風來台，此行不僅親自會面台積電創辦人張忠謀，也出席輝達尾牙，並舉辦備受外界高度關注的「兆元宴」，一舉一動都成為焦點。每回造訪台灣，黃仁勳幾乎都會把握機會品嘗台灣各地美食，回味熟悉的家鄉味，也讓他的行程意外成為另類美食指南。

黃仁勳美食口袋名單曝 12家餐廳一次看

此次行程中，黃仁勳被媒體問及是否規劃夜市行程時，他一口氣點名南機場夜市、寧夏夜市，現場還有記者加碼推薦他最愛的「Fruit Lady」。對此，黃仁勳當場笑回：「那是我最喜歡的。」隨後更主動詢問南機場夜市是否會太遠，記者們齊聲回應「還好」，現場氣氛相當輕鬆，也讓他此行的夜市去向再度成為外界關注焦點。

值得一提的是，黃仁勳不僅是全球矚目的科技領袖，更是一位名副其實的美食達人。他在台灣造訪過的餐廳，幾乎都迅速爆紅，被不少網友戲稱是「比米其林還值得追的指標」。對此，《三立新聞網》特別整理出黃仁勳曾光顧過的多家台灣美食名店，帶你一次看完「AI教父」的私藏美食地圖。

1. 驥園川菜餐廳

位於台北大安區敦化南路的「驥園川菜餐廳」是擁有50年歷史的老字號川菜名店，以「最好喝的砂鍋雞湯」聞名，湯頭膠質濃郁。其他招牌菜如豆瓣魚、夫妻肺片、麻婆豆腐等經典川菜，也深受政商名流與外國饕客喜愛。

地址：台北市大安區敦化南路一段324號

電話：02-2708-3110

2. 磚窯古早味懷舊餐廳

位於台北市松山區的「磚窯古早味懷舊餐廳」，以復古風格與傳統台菜聞名，店內宛如回到台灣五、六○年代，陳列大量民俗藝品與童玩，讓人在品嘗料理的同時，也能沉浸在濃濃懷舊氛圍中。

地址：台北市松山區敦化南路一段7-1號

電話：02-2578-9955

3. 鄒記食舖

位於台北松山區的「鄒記食舖」主打江浙家常菜，菜色依季節與食材不定期更換，深受饕客喜愛。餐廳採預約制，僅接受包桌或包場，提供更私密、精緻的用餐體驗。

地址：台北市松山區復興北路313巷43號

電話：02-2546-5980

4. 聚聚

位於台北市中正區的「聚聚」以中式創意料理聞名，主打「台菜新食感」，在傳統台菜中加入巧思與創新，部分菜色更可依需求客製，展現主廚的料理功力。

地址：台北市中正區重慶南路二段92號

電話：02-2309-6999

5. 犁園湯包館

台北松山區的「犁園湯包館」以北方麵食聞名，主打皮薄餡多、湯汁鮮美的湯包與小籠包，並推出羅勒鮮蚵、絲瓜蝦仁等創新口味，深受在地人與觀光客喜愛。

地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號

電話：02-2721-5532

6. 花娘小館

位於松山區的「花娘小館」以川菜聞名，黃仁勳最愛的「蒼蠅頭」是必點招牌，另外「溜大腸」、「宮保臭豆腐」也廣受好評，兼具精緻口味與親民價格。

地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓

電話：02-2718-4469

7. 春韭晴光店

「春韭晴光店」主打無菜單料理，自從黃仁勳造訪後人氣暴漲。鎮店之寶「黃金雞湯」以五隻全雞慢燉15小時，湯頭濃郁、膠質滿滿，是不少饕客心中的補身聖品。

8. 老撈麻辣鍋

位於松山區的「老撈麻辣鍋」主打新派火鍋與私房料理，環境氣派，並設有包廂空間。特色餐點包括明太子冷筍、馬祖活淡菜與多款牛肉料理。

地址：台北市松山區敦化北路4巷53號

電話：02-2771-9957

9. 五燈獎豬腳滷肉飯

位於新北市三重的「五燈獎滷肉飯」，開業逾40年，以豬腳與滷肉一同滷製聞名，滷汁膠質豐富，是黃仁勳點名喜愛的庶民美食之一。

地址：新北市三重區自強路一段119號

電話：02-2984-3029

10. 牛耳精緻麵館

隱身在內湖科技園區附近巷弄中的「牛耳精緻麵館」，以紅燒湯頭牛肉麵聞名，還附有飯後甜點，深受科技人喜愛。

地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號

電話：02-8798-3200

11. 圓環邊蚵仔煎

創立於1965年的「圓環邊蚵仔煎」，獲得2018年米其林餐盤肯定，是台北經典小吃代表，黃仁勳也曾透露是他宵夜的首選之一。

地址：台北市大同區寧夏路46號

電話：02-2558-0198

12. 榕居

由港籍主廚陳國華掌舵的「榕居」，擅長在經典粵菜中融入現代料理美學，點心幾乎全手工製作，從蝦餃到蘿蔔糕皆細節到位，是黃仁勳與張忠謀餐敘的選擇之一。

地址：台北市松山區敦化北路139號1樓

電話：02-7709-6868

