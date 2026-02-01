美食瑪利歐指標！黃仁勳12家口袋名單曝 眾人驚呆：比米其林還值得追
財經中心／王文承報導
輝達（NVIDIA）執行長、被譽為「AI教父」的黃仁勳於29日再度旋風來台，此行不僅親自會面台積電創辦人張忠謀，也出席輝達尾牙，並舉辦備受外界高度關注的「兆元宴」，一舉一動都成為焦點。每回造訪台灣，黃仁勳幾乎都會把握機會品嘗台灣各地美食，回味熟悉的家鄉味，也讓他的行程意外成為另類美食指南。
黃仁勳美食口袋名單曝 12家餐廳一次看
此次行程中，黃仁勳被媒體問及是否規劃夜市行程時，他一口氣點名南機場夜市、寧夏夜市，現場還有記者加碼推薦他最愛的「Fruit Lady」。對此，黃仁勳當場笑回：「那是我最喜歡的。」隨後更主動詢問南機場夜市是否會太遠，記者們齊聲回應「還好」，現場氣氛相當輕鬆，也讓他此行的夜市去向再度成為外界關注焦點。
值得一提的是，黃仁勳不僅是全球矚目的科技領袖，更是一位名副其實的美食達人。他在台灣造訪過的餐廳，幾乎都迅速爆紅，被不少網友戲稱是「比米其林還值得追的指標」。對此，《三立新聞網》特別整理出黃仁勳曾光顧過的多家台灣美食名店，帶你一次看完「AI教父」的私藏美食地圖。
1. 驥園川菜餐廳
位於台北大安區敦化南路的「驥園川菜餐廳」是擁有50年歷史的老字號川菜名店，以「最好喝的砂鍋雞湯」聞名，湯頭膠質濃郁。其他招牌菜如豆瓣魚、夫妻肺片、麻婆豆腐等經典川菜，也深受政商名流與外國饕客喜愛。
地址：台北市大安區敦化南路一段324號
電話：02-2708-3110
2. 磚窯古早味懷舊餐廳
位於台北市松山區的「磚窯古早味懷舊餐廳」，以復古風格與傳統台菜聞名，店內宛如回到台灣五、六○年代，陳列大量民俗藝品與童玩，讓人在品嘗料理的同時，也能沉浸在濃濃懷舊氛圍中。
地址：台北市松山區敦化南路一段7-1號
電話：02-2578-9955
3. 鄒記食舖
位於台北松山區的「鄒記食舖」主打江浙家常菜，菜色依季節與食材不定期更換，深受饕客喜愛。餐廳採預約制，僅接受包桌或包場，提供更私密、精緻的用餐體驗。
地址：台北市松山區復興北路313巷43號
電話：02-2546-5980
4. 聚聚
位於台北市中正區的「聚聚」以中式創意料理聞名，主打「台菜新食感」，在傳統台菜中加入巧思與創新，部分菜色更可依需求客製，展現主廚的料理功力。
地址：台北市中正區重慶南路二段92號
電話：02-2309-6999
5. 犁園湯包館
台北松山區的「犁園湯包館」以北方麵食聞名，主打皮薄餡多、湯汁鮮美的湯包與小籠包，並推出羅勒鮮蚵、絲瓜蝦仁等創新口味，深受在地人與觀光客喜愛。
地址：台北市松山區南京東路三段256巷24號
電話：02-2721-5532
6. 花娘小館
位於松山區的「花娘小館」以川菜聞名，黃仁勳最愛的「蒼蠅頭」是必點招牌，另外「溜大腸」、「宮保臭豆腐」也廣受好評，兼具精緻口味與親民價格。
地址：台北市松山區敦化北路165巷9號1樓
電話：02-2718-4469
7. 春韭晴光店
「春韭晴光店」主打無菜單料理，自從黃仁勳造訪後人氣暴漲。鎮店之寶「黃金雞湯」以五隻全雞慢燉15小時，湯頭濃郁、膠質滿滿，是不少饕客心中的補身聖品。
8. 老撈麻辣鍋
位於松山區的「老撈麻辣鍋」主打新派火鍋與私房料理，環境氣派，並設有包廂空間。特色餐點包括明太子冷筍、馬祖活淡菜與多款牛肉料理。
地址：台北市松山區敦化北路4巷53號
電話：02-2771-9957
9. 五燈獎豬腳滷肉飯
位於新北市三重的「五燈獎滷肉飯」，開業逾40年，以豬腳與滷肉一同滷製聞名，滷汁膠質豐富，是黃仁勳點名喜愛的庶民美食之一。
地址：新北市三重區自強路一段119號
電話：02-2984-3029
10. 牛耳精緻麵館
隱身在內湖科技園區附近巷弄中的「牛耳精緻麵館」，以紅燒湯頭牛肉麵聞名，還附有飯後甜點，深受科技人喜愛。
地址：台北市內湖區內湖路一段323巷16弄2號
電話：02-8798-3200
11. 圓環邊蚵仔煎
創立於1965年的「圓環邊蚵仔煎」，獲得2018年米其林餐盤肯定，是台北經典小吃代表，黃仁勳也曾透露是他宵夜的首選之一。
地址：台北市大同區寧夏路46號
電話：02-2558-0198
12. 榕居
由港籍主廚陳國華掌舵的「榕居」，擅長在經典粵菜中融入現代料理美學，點心幾乎全手工製作，從蝦餃到蘿蔔糕皆細節到位，是黃仁勳與張忠謀餐敘的選擇之一。
地址：台北市松山區敦化北路139號1樓
電話：02-7709-6868
更多三立新聞網報導
翻肚求摸！黃仁勳遇黃金心秒融化「狂嚕狗」 主人笑：牠這輩子不洗澡了
手提「神祕紙盒」拜會張忠謀！黃仁勳親揭內容物：我和他都很愛
20人小公司尾牙！現場「1情況」她秒變陪酒 眾人揭背後真相：不簡單
開盤／大盤重挫212點！聯電法說會變法會 再跌破7%慘變外資提款機
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 13 小時前 ・ 23則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 25則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 14 小時前 ・ 6則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
真的找阿湯哥了？賈永婕曬同框照：不是不可能 台北101願開特例
美國攀岩大神艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101，讓世界看見台灣，不過台北101賈永婕表示，在她的任期內不會再接受任何攀爬101的申請，除非是湯姆克魯斯來拍電影，沒想到賈永婕今早分享與湯姆克魯斯同框的AI製圖，並放話「不是不可能！趁賈董還在！」（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 43則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 104則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 13則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 14則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
柯文哲為何對陳菊心有芥蒂？前幕僚揭從「這裡」開始 怨總統之路遭斷
即時中心／林韋慈報導監察院長兼國家人權委員會主委陳菊自2024年底因病住院請假至今，總統賴清德日前宣布准辭。對此，曾任陳菊幕僚的劉進興今（31）日發文表示，柯文哲對陳菊的怨恨，真正原因並非外界所傳的厭女情結，而是「心裡有鬼」，認為陳菊是他的剋星，甚至斷了自己前進總統府的路。民視 ・ 17 小時前 ・ 113則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 6則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 5則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
刷完牙「先做這件事」再漱口 美女牙醫：我21年沒蛀牙
牙齒疼起來真的要人命，所以一定要好好愛護牙齒，按照正確的方式刷牙，近年甚至有日本牙醫呼籲「刷牙刷兩次」，先用清水刷再用牙膏刷，超級麻煩。不過一名美女牙醫說自己21年來都沒有蛀牙，以自身的例子建議大家刷完牙「先做一件事」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 15則留言