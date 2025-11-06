美食美景 新北海派一路玩

「漁你共遊」一日小旅行精選套裝行程。（圖：新北市漁業處提供）

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑特色漁產正值的盛產期，質優味美，新北市漁業處自九月底推出「新北海派」系列活動，不僅推廣新北秋冬季漁產與漁港風貌，更讓民眾透過美食、旅遊等多元體驗活動，感受新北市漁業文化與豐富的海洋資源，感受最「海派」的新北風情。

「新北海派」十一月活動將於十一月十五日至十六日在貢寮區澳底漁港推出「貢饗鮮味」活動，另。十一月二十九日至三十日來到都會區台北希望廣場，現場集結新北市特色漁產聯合展售攤位，提供料理試吃、漁產品特賣與打卡抽獎等好康，並為本年度貢寮鮑推廣活動揭開序幕，讓民眾近距離感受「新北海派」的無限魅力。

同時也推出「漁味深度一日遊」，於十一月十六日啟程，串聯深澳與貢寮兩大漁港，從自然秘境到海鮮市集，一次探索北海岸及東北角最道地的海派風光。行程從萬里隱藏版秘境「駱駝峰」展開，駱駝峰緊鄰野柳與東澳漁港的奇岩山峰，因外型酷似駱駝得名，登上稜線步道還可以遠眺基隆嶼與野柳岬角，飽覽壯闊海景與奶茶色砂岩地貌，感受北海岸獨有的自然魅力。

愛吃更要會煮！「新北海派」系列活動推出「漁味料理挑戰賽」邀請料理達人孫榮用萬里蟹、白帶魚、貢寮鮑、鯖魚入菜，示範烹飪螃蟹大醬湯、辣燉白帶魚、烤鯖魚佐韓式辣醬及醬油貢寮鮑，擔任過五星飯店行政副主廚，也是許多知名電視料理節目客座主廚。

漁業處指出，新北擁有一百四十五公里綿長海岸線，漁業資源豐富，秋冬萬里蟹、白帶魚、鯖魚及貢寮鮑等四大漁產盛產期正值高峰。漁業處表示，今年的「新北海派」系列活動，從九月底一路辦到十一月底，活動區域橫跨萬里、石門、金山、瑞芳至貢寮，串聯五大漁港推出假日市集，希望透過此次活動讓民眾從產地到餐桌、親近漁港，感受最海派的真實風味，吃得滿意、玩得開心。