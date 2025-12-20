美食與互動中享受悠閒 寶山雙子楓派對歡樂登場

寶山雙子楓派對。





寶山鄉公所20日上午舉辦「寶山雙子楓派對」，吸引眾多親子家庭踴躍參與。其中事前完成報名的雙胞胎人數多達130人，現場洋溢溫馨又熱鬧的節慶氛圍。活動以寶山獨具特色的「雙胞胎文化」為主軸，成功凝聚社區情感與地方認同。

活動結合今年甫完成整建的「雙胞胎井」與「楓香公園」，透過闖關、打卡集章及布袋球賽事，讓民眾在參與活動的同時，實際走入地方重要地標，感受公共建設與文化活化並行的嶄新成果，展現寶山在景觀營造與文化推廣上的用心。

廣告 廣告

「寶山雙子楓派對」吸引眾多親子家庭踴躍參與。

鄉長邱振瑋表示，寶山鄉擁有特別高的雙胞胎比例，而「雙胞胎井」更蘊含珍貴的地方文化典故。相傳此地位於「牛眠穴」，為天然風水寶地，因此常誕生雙胞胎，井與周邊老聚落也成為居民重要的生活據點。公所於今年完成整建工程後，以嶄新形象詮釋地方故事，並推出專屬IP吉祥物「藍寶嘎」與「寶寶嘎」，象徵傳統文化與創新精神的融合，吸引民眾爭相合影。

活動現場規劃「客家諺語趣味闖關遊戲」，大小朋友完成四關即可兌換園遊券，在市集攤位與遊戲區盡情享受美食與互動樂趣；此外，只要再前往「雙胞胎井」及「楓香公園」兩處地標完成打卡集章，即可加碼兌換摸彩券，人人都有機會把「黃金」好禮帶回家。活動高潮時，鄉長邱振瑋更於現場驚喜宣布加碼20個紅包與民眾同樂，現場歡呼聲不斷，將活動氣氛推向最高點。



更多新聞推薦

● 因應隨機攻擊事件 蔣萬安：北市跨年等大型活動全面加強維安