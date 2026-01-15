美食迎新年 烏金港點、草莓甜點限定登場

▲高雄翰品酒店攜手梓官區漁會嚴選當季新鮮烏魚子，推出創意新品，並聯名推出「烏魚子干貝XO醬」等。（圖／高雄翰品酒店提供）

[NOWnews今日新聞] 迎接嶄新年度，高雄翰品酒店再度展現對在地食材的堅持攜手梓官區漁會嚴選當季新鮮烏魚子，於館內知名的「港都茶樓」推出三款創意新品，並與漁會聯名推出的「烏魚子干貝XO醬」和「烏魚子龍虎斑XO醬」。高雄洲際酒店草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」推出五款兼具藝術性與味覺深度的經典作品。

▲高雄翰品酒店攜手梓官區漁會嚴選當季新鮮烏魚子，於館內「港都茶樓」推出三款創意新品。（圖／高雄翰品酒店提供）

高雄翰品酒店主廚團隊將傳統港式技法融合現代風味，不僅呈現烏魚子的鹹香鮮甜，更落實食農精神，為饕客獻上一場兼具美味與深度的海味饗宴。即日起推出的三款限定點心，包括以金黃酥脆外皮包裹烏魚子奶皇內餡與珠貝的「烏魚子春捲」；結合彈牙花枝、鮮蝦漿與烏魚子碎的手工「烏金海皇燒賣」；以及將滑嫩腸粉佐以濃郁奶香醬汁的「金乳烏魚子腸粉」。

除了餐桌上的美味，飯店更將永續環保融入產品研發。高雄翰品酒店總經理林俊宇指出，與漁會聯名推出的「烏魚子干貝XO醬」和「烏魚子龍虎斑XO醬」，特選外觀微瑕但品質優良的惜食烏魚子製成，不僅大幅減少食材浪費，更為在地水產創造新價值。為了讓旅客深度體驗港都美食文化，飯店同步推出每日限量四間的「港都烏金・點心入席」一泊二食住房專案。即日起至4月30日。飯店一樓同步展售梓官區漁會「戀戀蚵仔寮」系列商品。

▲高雄洲際酒店草莓季企劃「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」推出五款兼具藝術性與味覺深度的經典作品。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店由主廚王健翰（Hank Wang）親自操刀，率領廚藝團隊，嚴選頂級食材並結合細膩工法，將手作糕點、麵包與輕食昇華至高奢層次，打造「花漾莓好食光 Strawberries in Bloom」主題藝術系甜點。包含草莓開心果夏洛特蛋糕 、草莓巴斯克蛋糕、草莓芙蓮蛋糕、草莓馬卡龍等。

主廚王健翰分享研發初衷：「從採收當下的濕度、運送路程的恆溫，到切分果實的刀工細節，每一個微小變因都會改寫風味平衡的味蕾譜。」因此特別選用產地直送、具備最佳鮮度的優質草莓，以「減法哲學」的甜點設計核心，刻意摒棄非必要的糖分添加與裝飾性膠質，透過精準的比例調整，當草莓與西西里開心果慕斯、北海道十勝乳霜融合，即完美釋放從清脆酸甜到濃郁爽口的本真風味，完美捕捉草莓在最美瞬間的「時令」之美。

