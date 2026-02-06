美食饕客照過來！張以理推薦左楠美食 在地美味炸雞名單一次公開

▲這樣吃超爽！張以理私藏左楠必吃炸雞，過年直接放縱。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】農曆年節將至，家家戶戶忙著準備年菜、團聚圍爐，左營楠梓市議員參選人張以理笑說：「過年除了吃澎湃，也要吃開心！」他特別分享自己私藏的三間左楠在地炸雞名單，從夜市人氣攤位到在地知名店家，每一間都是讓人「吃了會有罪惡感、但又停不下來」的療癒美食。

▲民進黨議員參選人張以理帶你到夜市人氣攤位至在地知名店家嚐遍美食，過年走春吃好吃滿。

張以理表示，長期跑行程、走市場、逛夜市，對在地小吃早已如數家珍。其中位於瑞豐夜市第13排702號的「塔魯南蠻炸雞專販所」，外皮酥脆、肉汁鎖在裡頭，一口咬下雖然燙口，卻讓人欲罷不能，搭配特製醬汁更是畫龍點睛；而左營人氣店家「迷因炸雞 MEME CHK」，則以獨特調味與份量感擄獲年輕族群的心，近期更在Threads上爆紅，週末時段經常座無虛席。

他也推薦楠梓在地人幾乎都知道的「脆香香雞排專賣」，遠遠就能聞到撲鼻香氣，雞排厚實多汁，是不少學生與上班族的宵夜首選。張以理笑說，這間店陪伴許多楠梓人成長，「下課、下班、心情不好，來一份就對了」。

張以理表示，過年期間最重要的是放鬆與團聚，偶爾解放一下卡路里，其實也是一種幸福。他也鼓勵大家年節走春時，不妨到左營楠梓走走，品嚐在地特色美食，用最簡單的方式感受最濃厚的人情味。（圖╱記者 王苡蘋提供）