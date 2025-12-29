美食一條街不是九份？網友票選老街Top 1 北埔靠這「10樣美食」完勝

新竹北埔老街近期被網友封為全台最強老街，美食、古蹟兼具，人氣持續飆升。（圖／翻攝自參山國家風景區管理處網頁）

台灣老街文化豐富，不僅是假日出遊的熱門選項，也是不少旅人品嚐地方美食、感受傳統風情的重要場域。近期一篇關於新竹縣北埔老街的社群貼文在網路上引起熱烈討論，甚至有網友直言「比九份還讚」，掀起各地鄉民的美食朝聖潮。

提到台灣經典老街，許多人第一時間會想到九份、淡水、或高雄旗山，但近期有越來越多網友一致點名「北埔老街」才是心目中的第一名。這名網友在Threads分享親身體驗，表示自己曾走訪多條知名老街，最終仍認為北埔老街最讓人回味。

他大推街邊販售的蘿蔔絲菜包、炒粄條、客家麻糬與豆花，更特別點名「擂茶」香濃順口，是每次到訪必喝的飲品。文章發布後，不少網友也紛紛附和，留言寫下私房口袋名單：「菜包一定要去廟前找阿嬤買，像極了我奶奶的味道」、「廟旁的杏仁茶全台灣最好喝」、「黑糖糕香氣十足超涮嘴」、「胡椒鴨在客家本色吃過一次就忘不了」、「水晶餃跟芋頭糕是低調的隱藏版」、「機車豆花的薑汁辣得剛剛好」。

不少曾到訪的在地人與資深旅客也表示，「北埔比內灣更純粹，不那麼觀光味，卻更有在地生活感」、「我新竹人30年，還是愛帶朋友來北埔」、「短而美才是精華」、「附近還有鄧南光影像紀念館可以順遊，很有趣」。

根據交通部觀光署公布的統計資料顯示，2025年1至10月北埔老街旅遊人次已達79萬2037人，雖略低於鄰近內灣老街的130萬6873人次，但其200公尺長的街道內，聚集多樣客家傳統小吃與7處歷史古蹟，口碑與回訪率居高不下。

Google評論也顯示，北埔老街目前獲得4.1顆星的整體評價，旅客多半對其「樸實」、「不過度商業化」的氛圍留下深刻印象。也因此，這條老街正逐漸從低調走向熱門，被不少網友直呼「九份真的該讓位了」。

