美食-KY美國市場連續5年雙位數成長

【記者柯安聰台北報導】美食-KY（2723）12月合併營收14.7億元，年減14.6%，反映策略調整後年減近4成的大陸市場影響，當地占合併營收份額也因此下降至30%；美國、台灣市場雙雙較去年同期成長，分別貢獻52%、18%營收，獲利結構持續改善。



快速發展的美國市場，連續5年雙位數成長，營業額翻升1倍以上。門市拓展方面，去年一整年大有斬獲，新增紐約、紐澤西、伊利諾、堪薩斯、路易斯安那、奧克拉荷馬等6個新市場，持續吸引更多當地消費者成為85℃的忠實顧客。12月中旬南加州也有全新門市試營運，持續推升門市數目。法人指出，美食-KY美國開店步伐穩健加速，今年店數非常有機會超過100家的里程碑，成長動能明確，占美食-KY營收比重預料將快速攀升。



台灣市場則透過新形態門市的持續導入，2024年第4季開始，連續5個季度營收正成長。去年下旬更推出廣受好評的生甜甜圈，截至年底全台6個縣市開出超過10家85℃生甜甜圈研究所。法人預估，生甜甜圈以及新形態門市占85℃全台據點的比重尚低，貢獻營收成長的空間十分可觀，台灣市場今年營運動能值得期待。



大陸市場則逐步退出獲利狀況持續低於預期的區域，店數、營收雙雙較去年減少；法人預期，受惠去年的大刀闊斧調整，大陸事業今年的獲利展望將顯著改善。（自立電子報2026/1/9）