美食-KY衝第4季業績 85℃聖誕節主題切片蛋糕第2件8折

以經營85℃聞名的美食-KY(2723)衝刺第4季業績，祭出聖誕節主題蛋糕及主題切片蛋糕搶攻聖誕節商機，預估今年聖誕節檔期將賣出19萬個蛋糕，創造近2300萬元的業績。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營85℃聞名的美食-KY(2723)衝刺第4季業績，祭出聖誕節主題蛋糕及主題切片蛋糕搶攻聖誕節商機，預估今年聖誕節檔期將賣出19萬個蛋糕，創造近2300萬元的業績。

美食-KY10月合併營收14.3億元、年減9.1%，調整中的中國市場，占合併營收占比下降至33%；美國、台灣市場雙雙成長，分別貢獻50%、17%的營收；累計1~10月合併營收為152.1億元，年減2.75%。

美食-KY副總鐘靜如表示，今年聖誕節放假，預期將迎來一波聖誕節商機，85℃即日起推出3款聖誕節主題蛋糕及4款主題切片蛋糕，蛋糕外層覆蓋著厚實的奶油，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾，氛圍感十足。

即日起到12/25主題款切片蛋糕第2件8折，另外85 Cafe APP會員購買指定整模主題蛋糕(聖誕精靈、熊抱聖誕、麋鹿黑森林)，結帳報會員電話自動抽英國人氣頂級玩偶品牌JELLYCAT娃娃(不挑款)共10位，為節慶增添驚喜與收藏價值。

