美飲食指南倡紅肉與全脂乳 專家不建議照單全收

（中央社記者曾以寧台北9日電）美國最新飲食指南提倡食用紅肉與全脂乳，並籲避免高度加工食品與添加糖。營養專家說，國健署「我的餐盤」手冊已建議充足蛋白質攝取，而紅肉飽和脂肪酸含量高，不建議增加攝取。

美國政府公布的最新飲食指南，重新排列食物類別的優先順序，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，也提倡食用被許多營養學家勸告少吃的紅肉與全脂乳製品，並呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖。

中華民國營養師公會全國聯合會副理事長黃翠華今天告訴中央社記者，這項飲食指南是美國政府針對美國國民所提出，每5年進行一次修正，因此內容設計會依據國情不同；台灣是否跟進，應考量國人飲食習慣與國情。

過去指南指出，大多數人每天應攝取每公斤體重約0.8公克蛋白質即可；本次修正建議，美國人每天應攝取每公斤體重1.2至1.6公克的蛋白質。黃翠華說明，其實每公斤體重0.8公克的攝取量，是適用於腎臟不好者的低蛋白飲食，因此本次調整是比較「接地氣」，更適用於一般民眾的調整。

國內民眾的蛋白質攝取，黃翠華說明，衛生福利部國民健康署公布的「我的餐盤」飲食手冊，已建議每人每餐攝取約1手掌心份量的蛋白質，且優先順序應為豆類＞魚類與海鮮＞蛋類＞禽肉、畜肉，且應避免加工肉品。

糖分部分，黃翠華指出，添加糖不僅會造成肥胖等，也會造成成癮等其餘問題；世界衛生組織（WHO）每日添加糖的攝取建議僅每人20g，但美國過去不重視，美國人也普遍攝取大量甜食，這次一口氣下修到10g，值得讚許與努力跟進。

在超加工食品部分，黃翠華指出，「超加工食品」是指食品添加物超過5種以上，研究已證實與慢性發炎有關，而慢性發炎又與大部分疾病有關，因此這個部分的修改值得讚揚；國內也已在研擬食品警示「紅綠燈」，超加工食品可能多數為紅燈，民眾會更容易辨識。

值得注意的是，本次指南修正，提倡食用被許多營養學家勸告少吃的紅肉與全脂乳製品。黃翠華說，這部分其實在指南中有「自打嘴巴」的問題，因雖然宣稱紅肉攝取不用限制，但也維持每日來自飽和脂肪熱量不得超過10%的建議。

黃翠華說明，紅肉與全脂乳都富有飽和脂肪酸，攝取時容易附帶攝取過多飽和脂肪；且已有大量研究以流行病學等方式證實，紅肉攝取過量，會增加大腸癌風險，因此對新指南關於紅肉的部分並不認同。

至於全脂乳品部分，黃翠華指出，乳品攝取關鍵在於鈣質補充，若因全脂奶風味較佳，可促使民眾攝取充足鈣質，並無不可；但值得注意的是，美國人本來就已吃很多乳製品，骨質疏鬆問題仍然很多，就是因過量動物性蛋白質攝取會使血液呈酸性，反導致鈣質溶出。

黃翠華說，自己推測指南中對於紅肉與乳製品建議，比較像是「已經限制了不能吃的，所以至少要給可以吃的」，並提出較接地氣、有利美國國民執行的作法；因此，建議民眾參考「我的餐盤」，注意蔬菜水果攝取量，多吃天然食品，不須跟進美國調整飲食。（編輯：吳素柔）1150109