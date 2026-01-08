美飲食指南提倡食用紅肉與全脂乳製品 遠離超加工食品

（中央社紐約7日綜合外電報導）美國川普政府今天公布最新飲食指南，呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，同時大力提倡食用紅肉與全脂乳製品─這些食物過去曾被許多營養學家勸告要少吃。

法新社報導，最新聯邦營養指南比以往更強調蛋白質，並發布了一張飲食金字塔圖示，優先順序被重新排列，將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，而富含纖維的全穀類（如燕麥）則被放在最底端。

營養學家與公共衛生倡議者的反應褒貶參半：減少糖分與加工食品的建議被視為正面，但對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡則被批評為「自相矛盾」。

廣告 廣告

紐約大學（New York University）營養學榮譽退休教授奈塞爾（Marion Nestle）表示：「我覺得整套指引混亂、矛盾、充滿意識形態，而且非常過時。」

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）誓言，新指南將「徹底改變」美國人的飲食習慣，並「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again, MAHA）。

小羅勃甘迺迪長期抨擊典型的美國飲食與食品產業，聲稱美國正處於一場「健康緊急狀態」，導致慢性疾病氾濫，甚至波及兒童。

這些新建議—聯邦政府必須每5年發布一次—強烈反對糖分攝取，並直言含糖飲料對健康極為不利；並指出，兒童在10歲之前應避免攝取添加糖。

新指南鼓勵美國人減少食用精製碳水化合物，如白麵包或白麵粉製成的玉米餅，並優先選擇蔬菜與水果等全食物，而非包裝或即食食品，因為後者通常含有大量添加糖與鹽。

奈塞爾對法新社表示，反對高度加工食品是一項「非常強而有力的建議」，「我完全支持」。

聯邦數據顯示，超加工食品—包括包裝甜點、鹹味零食與汽水—約占美國人平均每日熱量攝取的55%。

然而奈塞爾指出，儘管指南有其正面之處，但在紅肉與脂肪的建議上卻顯得模糊不清，無疑有利於肉品與乳製品產業。

先前版本的美國飲食指南支持「瘦肉」，並同時鼓勵多樣化的植物性蛋白、海鮮與雞蛋；而新指南則將紅肉納入建議攝取的蛋白質來源之一。 華府非營利組織「公共利益科學中心」（CSPI）負責人勞瑞（Peter Lurie）在聲明中表示，對動物性蛋白、全脂乳製品與奶油的提倡是「有害的」，這「削弱了以科學為基礎的建議」。

根據新指南，美國人每天應攝取每公斤體重1.2至1.6公克的蛋白質；先前的指南則指出，大多數人每公斤體重約0.8公克即可。

數月來，小羅勃甘迺迪一直強調他將終結對飽和脂肪的「戰爭」，儘管高攝取量已知會增加心臟病與中風風險。

然而，政府並未改變先前的建議，也就是每日來自飽和脂肪的熱量不得超過10%。

1990年代的美國食物金字塔將所有脂肪一概而論，並建議避免攝取。

此後，專家已承認某些脂肪—如橄欖油、酪梨與堅果中的脂肪—是健康飲食的重要組成部分。

新指南也納入這項建議，但同時卻指出使用奶油或牛脂（beef tallow）烹調也是不錯的選擇，後者在「讓美國再次健康」運動網紅圈中特別受歡迎。

奈塞爾指出，使用飽和脂肪烹調並經常食用紅肉，很容易讓許多人超過飽和脂肪占熱量10%的上限。

她也表示，新指南對酒精的說明過於含糊—政府僅表示「少喝」。

她並質疑，在食物價格飆升的情況下，有多少人能實際遵循這些指南。（編譯：嚴思祺）1150108