美飲食指南改版「提倡吃紅肉」台灣跟進？石崇良：台灣版指南第2季更新

記者簡浩正／台北報導

美最新飲食指南，呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，同時提倡食用「紅肉」與全脂乳製品。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美國川普政府近日公布最新飲食指南，呼籲美國人避免食用高度加工食品與添加糖，同時提倡食用「紅肉」與全脂乳製品─這些過去曾被許多營養學家勸告要少吃的食物。外界好奇國內是否也會參考相關指南或修訂營養建議？對此，衛福部長石崇良今（9）日表示，國健署今年將推出新版國人「每日飲食指南」建議，基於美國推出新版本指南，將再找國內專家把資料納入參考討論，預計今年第2季公布。

據外媒報導，最新聯邦營養指南比以往更強調蛋白質，並發布了一張飲食金字塔圖示，優先順序被重新排列：將肉類、乳製品與健康脂肪與蔬菜、水果並列在同一層，而富含纖維的全穀類如燕麥，則被放在最底端。顛覆以往概念。另，新指南將紅肉納入建議攝取的蛋白質來源之一，至於脂肪攝取方面，新版建議食用無額外加糖的「全脂」乳製品。

石崇良表示，國人「每日飲食指南」將更新。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日下午出席「台灣健康網路平台股份有限公司」正式揭牌典禮。他會前接受媒體聯訪時表示，隨著科學進步，重視營養相關研究，健康或飲食指引一直在調整，舉例來說以前會覺得蛋不能多吃，後來發現全蛋也是很好的營養來源；過往覺得去脂牛奶較好，但其實全脂牛奶也很好，重點是攝取要適量。

他說，國健署都有每日飲食指引、定期都會更新，剛好最近就要更新。去年年底有做了預告，剛好最近又有這些新數據，「我們也會再找國內專家將這些國外研究納入參考」，作為我們要修訂這一版將發布的國人「每日飲食指南」作為參考。

媒體詢問何時發布？石崇良說還要一點時間，原本預告完今年第一季要發布，但因有新資料出來，可能要回過頭來把這些資訊再討論、避免落後，故還需一些時間，預計今年第二季發布。

對於美國最新飲食指南，國健署表示，國健署長期關注國人的飲食習慣與相關健康風險，並以科學實證為基礎，提出有助於預防慢性病、促進健康的飲食建議，且持續依據最新研究成果進行滾動式檢討與調整，確保相關建議能符合國人實際健康需求。

國健署已於114年底完成新版「每日飲食指南」草案修訂，後續將同步檢視包括美國在內之最新國際飲食指南與各專業學會立場，進行系統性比較與科學證據評估，並召開專家會議，從我國飲食型態與不同年齡／族群（如兒童、成人、長者）之需求出發，審慎研議我國指南是否需要調整，預計於今年完成定稿作業，並同步加強宣導與推廣，協助民眾在日常飲食中做出更健康的選擇，進一步守護國人的長期健康。

