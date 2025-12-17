美餐廳5星負評「三層加密」 台人秒懂「29字密碼」！

生活中心／江姿儀報導



不少人出遊前會事先制定好詳細行程，還會特地查看Google評論，以防踩雷。近期1名脆友分享自己在找美國奧蘭多的餐廳時，瀏覽1間店家Google評價，在眾多好評中意外發現1則「只有台灣人看得懂」的5星負評，讓她提前避雷。台語評論內容就像「加密訊息」，形成「語言結界」，貼文曝光，吸引160萬人圍觀，引發熱議。





美餐廳5星負評「三層加密」勸退 台人秒懂「限定版密碼」：比注音還難！

原PO找美國餐廳驚見5星負評，內容以台語勸退。（圖／翻攝自Google Map）

原PO近日在Threads上分享有趣見聞，表示自己在美國奧蘭多找餐廳用餐，其中有1間店家有1萬多個好評，總評價達4.8顆星。不過她點進去一看，驚訝發現有一則2個月前的中文評論，內容寫著「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」。懂台語的她立刻讀懂意思是「我覺得食物有夠油，而且價格又貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」，還感謝評論讓她避雷「謝謝好心人」。然而美國店家因為語言不通，看不懂評價內容，誤以為是5星好評，還留言回覆感謝。

美國店家看不懂評價內容，誤以為是5星好評，還留言回覆感謝。（圖／翻攝自Google Map）

貼文曝光，超過160萬人瀏覽、10萬人按讚，留言區網友笑翻「根本台語限定版密碼」、「這已經是超越注音文等級的加密文了」、「三層加密語言」、「這種加密真的只有臺灣會說台語的看的懂，完全破譯不了，比注音文還難。」、「一直推廣台文正字的我第一次非常贊同台語華星文，真正的加密語言，非自己人無法理解。」、「原來歪果時候台語也會通是用在這時呀？」、「理掐有夠台灣味」、「以後知道在非台灣的地方怎麼寫評價了！」、「謝謝好心人努力在想辦法警告台灣人」、「這算是加密語言了嗎」、「可以定調：福爾摩沙密碼，只有會台語的台灣人才看得懂啊」，甚至疑似釣出評論者，回應「舉手之勞不足掛齒」。

美餐廳5星負評「三層加密」勸退 台人秒懂「限定版密碼」：比注音還難！

