美餐廳Google評論出現「台語」勸退 吸10萬讚！網笑翻：三層加密

一家美國餐廳的評論，竟出現「中文」的台語，讓不少網友笑翻。翻攝Threads/Unsplash



現在不少人聚餐都會先看一下餐廳的Google評論，尤其如果到了異國他鄉，網友們的評論就成為重要的參考依據。一名網友在找美國奧蘭多的餐廳時，發現一個店家有上萬筆好評，但是其中竟然夾雜一則「三層加密」的五星評價，而且是用中文寫的，但單純只用中文無法理解，必須要搭配「台語」口氣才能夠知道這是「勸退」的評論，貼文一出也吸引10萬讚，網友狂推「根本是三層加密」！

這名網友近日在Threads上發文提到，他在美國奧蘭多找餐廳時，看到某間餐廳累積超過1萬則高評價，本來以為該店家應該是擁有高人氣，但仔細看一下評論的留言，卻意外發現一則「雖然用繁體中文，但只有台灣人看得懂」的五星勸退文。

該評論仍給足店家面子評價滿分五星，但內文用中文寫下，「哇乾尬午告油，理掐貴森森，哩哪係跨屋哇勒蝦蝦秘，我建議哩尚好賣來。」意思就是「我覺得食物有夠油，而且超級貴，你如果看得懂我在寫什麼，我建議你最好不要來。」

這則「台語式中文」評論，目前技術尚未能夠翻譯成英文，但店家顯然是將這則五星好評視為正向回饋，也用罐頭簡訊回覆，「感謝您撥冗與我們分享您的寶貴意見。顧客願意分享自身體驗對我們而言意義重大，也很高興這次能符合您的期待。期待不久後再次為您服務！」

針對五星評論卻是台語勸退，網友笑翻留言，「好愛台灣人的精神狀態」、「在日本也有，超級好笑」、「這是一種三層加密語言。第一層是中文，外國人一定看不懂；第二層是繁體，使用簡體的人不一定看得懂；第三層是用非正統方式，展現地方方言。是最深層加密的部分」、「這已經是超越注音文等級的加密文了」。

