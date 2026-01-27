美饒舌教父Snoop Dogg曬AI片爽登台北101 「國旗」細節成亮點

美國饒舌教父Snoop Dogg透過AI讓自己成為攀登台北101主角，影片中我國國旗也成亮點。（翻攝Snoop Dogg臉書粉專）

美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日早上以91分鐘紀錄完成徒手攀登台北101壯舉，Netflix也透過直播全球放送，不僅在台引發關注，國際名人也緊盯，包含奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）、美國實境秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）等，今（27日）則是美國饒舌教父Snoop Dogg（史奴比狗狗）曬出跟風AI影片，讓自己成為攀登台北101主角，畫面中我國國旗也成為亮點。

霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101，不只在國內掀起一波攀岩熱，國際名人也相當關注，事前莎莉賽隆透過椅子挑戰隔空較量霍諾德，當時從她口中吐出「台北101」，讓台北101董事長賈永婕驚呼「真的是有錢都請不到，超級開心的！」直播過程中，IG追蹤數突破3.5億的金卡戴珊，也透過限動分享一家緊守直播的緊張心情。

今（27日）史奴比狗狗接力曬出AI片跟風，讓自己成為攀登台北101主角，畫面中他登頂後，背後出現我國國旗，意外成為亮點。這也讓賈永婕的「小心機」成功持續在國際曝光，當時霍諾德完成攀登後，她就透露，是刻意將起登點5支旗杆全換上國旗，讓畫面角度零死角，長期在國際場合遭中國打壓的國旗也順利透過直播放送到全球。





