美饒舌歌手27歲兒離奇失蹤 警證實發現遺體

警方與家屬證實，美國知名饒舌歌手利爾喬恩（Lil Jon）27歲兒子的遺體已在喬治亞州住家附近的池塘中尋獲，這名年輕的音樂製作人被通報失蹤數日。警方表示，目前排除他殺可能性，但案件調查仍在進行中。

綜合外媒報導，利爾喬恩的兒子納森.史密斯（Nathan Smith）以藝名「DJ Young Slade」活躍於音樂圈，他於當地時間3日早晨被通報失蹤，最後一次被目擊是從位於米爾頓（Milton）的住家奔跑離開。6日，警方在其住所附近的池塘發現了一具遺體。法醫辦公室將進行正式確認並判定死因與死亡方式。

米爾頓警方在聲明中表示：「我們向史密斯家族致上最深切的哀悼。警方懇請社區及媒體成員尊重家屬的隱私請求，讓他們能夠悲傷並度過這段艱難時期。」

警方透露，3日早上約6點接獲史密斯住家報案。當時警方指出，史密斯最後被目擊是從住處奔跑離開，可能處於迷失狀態需要協助。在6日的最新消息中，警方表示他是「在不尋常情況下」離家，但不疑有他殺。米爾頓警方強調，此案仍處於開放且積極調查階段。

本名強納森.史密斯（Jonathan Smith）的利爾喬恩也透過IG發表聲明，證實了兒子離世的消息。「我為失去兒子納森.史密斯感到極度心碎。他的母親（妮可.史密斯）和我都非常悲痛。」

利爾喬恩描述兒子的個性：「納森是你能遇到的最善良的人。他非常有愛心、體貼、有禮、熱情且溫暖——他全心全意地愛著家人和生命中的朋友。」

「他是一位才華橫溢的年輕人；一位音樂製作人、藝術家和工程師，也是紐約大學的畢業生，」聲明中繼續寫道。「我們全心全意地愛著納森，並為他感到無比自豪。他被愛著、被珍視，在我們最後相處的時光中，我們感到欣慰的是我們向他表達了這些感受。」

利爾喬恩最後表示：「感謝大家在過去幾天尋找他時所有的祈禱和支持。」

