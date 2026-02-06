美首例裁定「Uber須為司機性侵負責」 判賠2.7億成3千起類似案件指標



美國亞利桑那州鳳凰城一個聯邦陪審團5日裁定，叫車服務平台公司Uber必須支付850萬美元賠償金，給一名遭Uber司機性侵的女子。Uber目前在全美面臨近3000起類似訴訟，本案判決首度認定該公司須因未能阻止乘客遭性侵而負責，可能成為日後類似案件的判例。

路透社報導，該案原告女子迪恩（Jaylynn Dean）指控，1名Uber司機對案發時年僅19歲的她性侵，此案是在Uber的3000多起類似案件中，第一宗開庭審理的案件。這通常被稱為「指標性審判」（Bellwether Trial），用來測試法律論點，並幫助評估索賠金額，作為未來可能和解的參考依據。

該案的聯邦陪審團認定，涉案司機屬於Uber的代理人，因此Uber必須為其行為負責。陪審團裁定給付原告迪恩（Jaylynn Dean）850萬美元（約2.7億元台幣）的補償性賠償，但未裁定懲罰性賠償。迪恩的律師團原本要求超過1.44億美元的賠償金。

Uber發言人在聲明中表示，公司將提出上訴，並強調陪審團駁回狄恩的其他主張，包括公司存在疏失或其安全系統有缺陷等。聲明指出，「這項裁決證實Uber已採取負責任的行動，並為乘客安全投入實質資源。」

迪恩的律師倫敦（Sarah London）則表示，這項裁決「證實了成千上萬的倖存者，他們冒著巨大的個人風險挺身而出，要求對Uber將利潤置於乘客安全之上的做法究責。」

原告律師批Uber宣傳與現實落差 受害者酒後叫車卻遭性侵

來自奧克拉荷馬州的迪恩指控，2023年11月的一個深夜，她在亞利桑那州坦帕市的男友家喝酒後，搭乘Uber前往下榻飯店時，遭司機性侵。她在訴狀中指出，當時她因醉酒及焦慮症藥物的副作用而躺在後座，司機在行程中對她提出性騷擾問題，並在途中把車開進一個昏暗的停車場，隨後提前結束載客行程爬到後座性侵她。

她報警並向Uber通知此事，該司機隨後被Uber禁止上路，但並未面臨任何指控。事發後1個月，她針對此案提起訴訟。迪恩指控，Uber早就知道這名司機曾涉及一連串性侵案件，卻沒有採取基本行動來提升乘客安全。

迪恩的另一名律師沃許（Alexandra Walsh）在審判結案陳詞時表示，Uber曾把自己宣傳成女性夜間外出、尤其是酒後歸家時的一個安全選擇，「女性都知道這個世界很危險，我們也知道被性侵的風險。」並補充，「他們（Uber）讓我們相信，這是一個可以避免那種事情的安全地方。」

Uber稱司機無前科、評分近滿分 強調性侵案「無法預見」

Uber主張，公司不應承擔使用其平台的司機的犯罪責任，並表示對該司機的背景審查及其性侵案件的揭露措施已屬充分。Uber認為，司機是獨立承包商，而非員工；且無論其身分分類為何，對於超出合理認定職責的行為，公司均不負責。

Uber的律師布維諾（Kim Bueno）在結案陳詞表示，被指控的司機在平台上完成約1萬趟行程，乘客評分接近滿分，「他沒有任何犯罪前科，完全沒有」並補充，「這件事對Uber來說是否可預見？答案絕對是否定的。」

陪審團認定「表見代理」成立 Uber須為司機性侵案負責

美國媒體今日美國（USA TODAY）報導，陪審團被要求判定，雖然Uber司機在法律上屬於獨立承包商，但Uber是否透過自身的品牌形象和各種作法，讓狄恩合理地相信，她的司機是在代表Uber行事。這種法律論點被稱為「表見代理」（apparent agency），簡單來說，就是「表面上看起來有代理權，但實際上沒有」。舉例來說，若某位店長的行為，讓別人合理相信店長有代理權，那麼該店的老闆可能就得負責。

陪審團最終認定，Uber在「表見代理」的情況下需承擔責任。

