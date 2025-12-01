美首度外銷射程300公里的AIM-260A聯合先進戰術飛彈 澳洲搶頭香

〔編譯陳成良／綜合報導〕為了在印太地區維持空中優勢並應對潛在對手的長程打擊能力，美國在尖端武器輸出政策上做出重大突破。根據權威軍事媒體《Naval News》獨家報導，美國政府已批准將極機密的「AIM-260A」聯合先進戰術飛彈(JATM)首度外銷，澳洲皇家空軍(RAAF)將成為該型飛彈的第一個海外用戶。

報導引述匿名美國官員指出，這項軍售案已於9月通知美國國防安全合作局(DSCA)，預計本週內獲得最終批准。根據《Naval News》檢視的文件，交易內容包括450枚AIM-260A飛彈、5枚測試彈與30枚導引測試彈，總價值估計達31億美元(約新台幣971.2億元)。

這批飛彈預計於2033年第三季開始交付，將裝備於澳洲皇家空軍的F/A-18F「超級大黃蜂」(Super Hornet)與 F-35A「閃電II」戰機上。這標誌著美澳在極音速飛彈與下一代攻擊潛艦之外，軍事技術合作的又一里程碑。

AIM-260A JATM是美軍為了取代現役AIM-120先進中程空對空飛彈(AMRAAM)而研發的下一代武器。儘管已進入初期生產階段，美軍至今仍未公開任何該型飛彈的實體照片，保密程度極高。根據公開估計，JATM的射程介於200至320公里之間，將大幅延伸美軍戰機的「視距外打擊」範圍，以應對日益增長的長程空對空威脅。

報導分析，雖然AIM-260A目前仍處於開發與測試階段，但美方此舉顯示了對印太地區局勢的高度重視。官員透露，美國政府將依據威脅程度與政策考量決定出口順序，其中「印太地區盟友將獲得較高優先權」。這意味著，先前已獲准購買最新型AIM-120D-3飛彈的國家，未來也有機會獲得這款長程空戰武器。

目前AIM-260A在美軍內部尚未完全形成作戰能力(FOC)，但在美國空軍的F-22「猛禽」戰機機隊中已具備初步作戰能力。美國海軍與空軍正持續進行測試，以確保該飛彈能整合至更多機種。

