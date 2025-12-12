美首架雷達升級B-52H 飛抵愛德華基地測試

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」11日報導，首架改裝AN/APQ-188主動電子掃描陣列（AESA）雷達的B-52H轟炸機，10日自波音工廠飛抵加州愛德華基地，準備展開地面與飛行測試。

大幅提升偵測與識別能力

美國空軍全球打擊司令部（AFGSC）表示，該架B-52H是第一階段「雷達現代化計畫」（RMP）改裝作業的首架原型機，其先赴波音位於德州的聖安東尼奧工廠，拆除機械掃描式AN/APQ-166雷達、換裝全新的AN/APQ-188雷達與冷卻系統；駕駛艙則安裝任務電腦顯示器與感測器處理器，並於雷達導航員座位加裝2組高解析度觸控式螢幕，讓機組人員有效處理與整合新雷達與次系統提供的任務數據。

AN/APQ-188是F/A-18E/F戰機配備的AN/APG-79雷達改良版，安裝於B-52H轟炸機的機首下部，大幅提升地面目標的偵測與識別能力；同時具備可靠的移動目標標定與指示（GMTI）與合成孔徑雷達（SAR）模式探測能力，並能與掛載的觀瞄莢艙搭配，提升遠距武器的打擊精確度、有效偵測潛在空中威脅，大幅精進整體作戰效能。

報導說，原型機明年起將由愛德華基地的第412測試聯隊，主導各項地面操作與飛行測試，驗證雷達性能與系統可靠性，並提供數據與經驗回饋，用於評估雷達罩外型影響與後續雷達量產計畫，以便推動後續機隊改裝進程。

第2階段換裝F130發動機

美國空軍預計最快於2028年讓新型雷達取得初始作戰能力（IOC），以便根據第2階段商用發動機替換計畫（CERP），換裝勞斯萊斯公司F130發動機，藉由大幅提升航程與飛行性能，讓未來改稱B-52J的機隊，能持續服役至2050年代，鞏固美軍戰略打擊優勢。

首架換裝AN/APQ-188雷達的B-52H轟炸機，明年起將在愛德華基地展開測試。（取自美國空軍網站）

B-52H機首下部安裝AN/APQ-188雷達後，可大幅提升地面目標的偵測與識別能力。（取自美國空軍網站）

B-52雷達導航員座位現有的多個小型顯示器，將改裝為大型數位顯示器，滿足新型雷達操作需求。（取自DVIDS網站）