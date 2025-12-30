美首發動無人機攻擊委國港口

記者賴韋廷／綜合報導

美國「有線電視新聞網」（CNN）30日報導，美國中央情報局（CIA）本月初首度對委內瑞拉境內1處港口設施發動無人機襲擊，為美國首次打擊委國境內目標，可能加劇加勒比海地區緊張局勢。

報導指出，美國月初針對委國境內偏遠碼頭設施發動無人機攻擊，華府認為該設施疑似歸屬委國黑幫「阿拉瓜火車」，用於儲存毒品，再利用船隻裝載進行轉運，因而對其發動空襲加以摧毀。報導說，空襲發生當下，該設施內空無一人，因此未造成人員傷亡。

廣告 廣告

美國總統川普26日接受媒體訪問時，承認美國「已摧毀大型港口設施」，29日進一步指該設施是「裝載毒品上船的碼頭」，但未透露行動細節。目前白宮、中情局及委國政府均未對此發表正式評論，美軍特戰司令部（USSOCOM）則否認曾為該行動提供情報支援。

報導分析，對委國境內實施打擊是為了強化對委國總統馬杜洛施壓，但在委國境內展開行動可能涉及法律授權爭議，因為美軍目前的法律權限僅限於公海執法，而非在委國境內行動。美國自本月16日宣布對委國執行封鎖後，已攔截多艘油輪；9月以來，美軍也多次針對疑似運毒船隻發動空襲。

美國空襲的設施疑似歸屬委國黑幫「阿拉瓜火車」，用於儲存毒品，再利用船隻裝載進行轉運。圖為委內瑞拉1處港口。（達志影像／美聯社資料照片）