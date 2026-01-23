美首艘極音速武器艦 「朱瓦特號」改裝後海試

記者丘學陞／綜合報導

美國造艦巨擘杭廷頓英格斯公司（HII）21日宣布，美國海軍首艘裝備極音速武器的艦艇「朱瓦特號」（DDG 1000），已完成改裝作業後的海試工作，近期有望重返美海軍戰備任務行列，發揮新世代打擊戰力。

加裝CPS後 驗證適航性、系統效能

HII表示，「朱瓦特號」日前在該公司位於密西西比州的造船廠沿海，完成加裝「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器後的海試工作，驗證改裝新裝備後的艦體適航性與系統效能，將為美海軍帶來期望已久的極音速武器投射能量，提升嚇阻潛在威脅力道。

拆除A砲 改裝4具極音速飛彈發射管

「朱瓦特號」2023年8月入塢接受改裝，進行拆除A砲位艦砲、改裝4具CPS發射管工程等一系列作業，2024年底大致完工，同年12月自船塢重新下水，開始接受測試與工程收尾，並於日前出海進行海試，有望近期重新投入戰備。

美海軍計畫為朱瓦特級的3艘同型艦，進行CPS改裝工程，作為極音速武器投射載臺，賦予該型艦艇全新作戰定位。目前2號艦「曼索爾號」（DDG 1001）靠泊於美西聖地牙哥港，預計未來入塢維修時一併加裝CPS；3號艦「詹森號」（DDG 1002）已進入HII廠區，展開CPS與作戰系統整合的初步作業，不久後將開始加裝該型新銳武器。

