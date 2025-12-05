美首要戰略 嚇阻台海衝突

白宮4日公布美國總統川普第二任的《國家安全戰略》（NSS），其中強調糾集日、韓等盟邦，以保護第一島鏈的重要性。而台灣正是焦點所在，不僅因為在半導體生產領域占據主導地位，更在於所處的戰略位置，因此嚇阻台海衝突是一項「當務之急」（priority）。

《國家安全戰略》是美國外交和安全領域的指導性文件。新版NSS全文共33項，印太地區被列為「主要的經濟、地緣政治戰場」，凸顯對此地區的重視。當中還指出，「川普總統扭轉了美國對中國的錯誤認識。」

措辭謹慎 多不直接提及北京

2022年10月，拜登政府發布的NSS點名大陸為「最重大地緣政治挑戰」。而川普2.0的NSS在亞洲部分，也有很大篇幅談到大陸，但儘管措辭強硬，卻十分謹慎，通常不會直接提及北京。

新版NSS表示，美國政府承諾「重新平衡美中經濟關係，優先考慮互惠和公平，以恢復美國的經濟獨立性」。但戰略也說，「與中國的貿易應保持平衡，並專注於非敏感因素」，甚至呼籲「與北京維持真正互利的經濟關係」。

談到「嚇阻軍事威脅」，新版NSS指出，維持有利的傳統軍力平衡，仍是「戰略競爭」的必要部分。而台灣問題備受關注，部分原因是台灣在半導體生產領域占據主導地位，但更重要的是，台灣提供直接進出第二島鏈的出入口，並把東北亞和東南亞切成兩個不同的戰區。

8次提台灣 刪不支持台獨

川普2.0的NSS共8次提及台灣。文中指出，嚇阻為了台灣爆發衝突是一項「當務之急」，而最理想的方法便是保持軍事優勢。美國也將維持長期的對台宣示政策，亦即「不支持任何片面改變台灣海峽現狀」。值得注意的是，拜登版的NSS有「不支持台灣獨立」文字，川普2.0版則無此。

新版NSS又提到，美國將打造一支足以在第一島鏈上拒止侵略的軍隊，但美軍無法也不該獨力為之，美國的盟友必須挺身而出，為「集體防禦」支出更多；美國的外交努力應聚焦在推動第一島鏈上的盟友，讓美軍更方便使用他們的港口及其他設施，也要讓他們在自我防衛上負擔更多。

戰略指出，這將把第一島鏈沿線的海上安全問題串聯起來，「同時強化美國與盟友的能力，來阻止任何企圖奪取台灣的行動，或是阻止有一方達到對美國不利的軍事平衡，讓防衛台灣變成不可能的事。」

新版NSS又說，一項相關的安全挑戰是，任何競爭對手都有可能控制南海。這可能使潛在的敵對勢力，得以對這個世界上最重要的商業航道之一徵收通行費，或者更糟的是，任意關閉和重新開放航道。這兩種結果皆會傷害美國經濟，以及更廣泛的美國利益。

保護美國本土 側重西半球

新版NSS還點名日、韓說，鑑於川普總統堅持要求日本和韓國增加防衛分擔，美國須敦促這些國家增加國防支出，並專注於發展嚇阻敵手和保護第一島鏈所需的能力（包括新能力）。美國也將鞏固並強化在西太平洋的軍事存在，同時在與台灣及澳洲的互動中，持續堅定主張增加國防支出。

川普2.0版NSS異常側重於西半球，將主要目的歸結為保護美國本土。川普計畫未來在西半球保持更大的軍事存在，以應對移民、毒品和該地區敵對勢力的崛起。戰略指出，「邊境安全是國家安全的首要要素」，並含蓄地提及，大陸試圖在拉美地區獲得立足之地。

針對俄烏戰爭，新版NSS則指出，美國的「核心利益」在於透過談判迅速停止在烏克蘭的敵對行動，並減輕俄羅斯與歐洲其他國家發生衝突的風險。