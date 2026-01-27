美駐中大使點破習近平反貪及控軍並行 黎智英仍是美中對話「老問題」



中國解放軍高層日前再掀震盪。美國駐中大使龐德偉直言，他相信習近平是真的在反貪，但同時也是確保自己擁有軍隊的絕對控制權。雖然北京政壇動盪，美中關係目前仍處於穩定狀態，雙方正針對波音飛機訂單等協議密切談判，為4月的川習會鋪路。此外，美國總統川普已向中方提出釋放前壹傳媒集團創辦人黎智英的要求，該議題仍是美中持續對話的項目之一。

中國國防部官網今年1月24日發表聲明，證實中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，「涉嫌嚴重違紀違法，經黨中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查」。如今，中央軍事委員會在習近平於2022年展開第三任期時，原本有6名上將，如今只剩下1名軍官。

廣告 廣告

美國駐中大使龐德偉（David Perdue）對彭博電視表示，中國這道消息是一項「重大的發展」，並提到張又俠與中國國家主席習近平的家族淵源。

美大使：習近平反貪+控軍雙軌並進

龐德偉27日在香港出席高盛一場會議時接受場邊訪問稱，「我相信他（習近平）的說法，確實正在進行一場反貪腐行動，他試圖糾正軍中長達數十年的貪腐問題。」並補充，「我真的相信習近平正在這麼做；但另一方面，我也認為，他同時是確保自己對軍隊擁有絕對控制（total control）。」他說，美國政密切追蹤相關動向。

然而，龐德偉並未正面回應華爾街日報先前指出，張又俠是涉嫌向美國洩漏中國核武計畫的機密才落馬。中國外交部一名發言人26日在例行記者會上被問及此事時稱，對此並不清楚。

黎智英仍是美中「持續對話」議題

雖然北京內部局勢出現劇烈動盪，但龐德偉形容，美中整體關係自中國國家主席習近平和美國總統川普，於10月在南韓會面後，多個層面正持續改善。他表示，談判人員正努力在川普4月訪中之前，敲定一系列協議，包括一項與波音公司有關的協議。

龐德偉談到目前的貿易戰停火狀態時表示，「我們在這整個過程中真的想做的是，替彼此爭取一些時間和空間。」他也指出，美國財政部長貝森特（Scott Bessent），及其中國對口、國務院副總理何立峰等貿易談判代表，取得了不少進展。

龐德偉表示，對目前停火協議的履行情況感受到振奮，尤其是強效鴉片類止痛劑芬太尼（fentanyl）的前驅物、和大豆採購方面都有進展，雙方在釜山的協議內容，大多已經完成。

他也提到目前被關押的香港前壹傳媒創辦人、民主運動人士黎智英，證實川普已基於人道理由，要求中方釋放黎智英。他形容此事仍是川普與習近平之間「持續進行的對話」，但也坦言，自己尚未看到這個議題有任何最新進展。

更多上報報導

中國三大航空延長赴日退票期限至10月24日 中日紛爭恐長期化

【有片】伊朗鎮壓估逾2.5萬人亡超越「六四」 狙擊手屋頂掃射畫面曝

中國上半年偏好買巴西大豆 專家：美豆想翻盤得先拿「台灣保證」換