美駐日大使力挺日本：堅定維護台海和平穩定
[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗近日「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，並祭出反擊措施。隨著日本與中國的關係趨於緊張，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台發文，強調美日同盟將堅定維護台海和平與穩定，並反對任何試圖以武力或脅迫方式改變區域現狀的行為。
葛拉斯在社群平台X（舊稱推特）上，以英文和日文寫道：「我們始終秉持共同信念，永遠堅守使命。與七大工業國集團（G7）夥伴關係一樣，美日同盟堅定不移地決心維護台海的和平與穩定，做為自由開放印太地區的一環。」
葛拉斯也在文中強調：「我們強烈反對任何單方面企圖藉由武力或脅迫方式改變區域現狀的行徑。」
葛拉斯還在貼文中附上了高市早苗與美國總統川普（Donald Trump）上月在橫須賀海軍基地登上美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）的照片。
葛拉斯連日以來發文諷刺中國，日前他PO出一張耶誕節卡片圖片，並寫道：「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了。」
高市早苗7日在國會針對中國入侵台灣的「台灣有事」表示，中國若對台灣採取攻擊行動，可被視為日本「存立危機事態」，並啟動集體自衛權，暗示若台海爆發衝突東京可能採取軍事行動。次日，中國駐大阪總領事薛劍發文稱「對於擅自闖入的骯髒的頭顱，只能毫不猶豫地斬斷。」引發日本社會強烈譴責，日中外交也迅速升溫至對抗層級。
中國與日本互相召見大使抗議，中國外交部更呼籲公民暫時避免前往日本，中國教育部也發布留學預警，建議民眾謹慎規劃赴日留學。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
普通人早被抓！薛劍嗆「斬首」 矢板明夫曝：高市政權陷驅逐兩難
高市早苗一句話惹怒中國！網掀「退日潮」 大曬成功退票照片
中國不滿高市早苗要日本別玩火！日網友反擊 做梗圖「自焚回敬」
其他人也在看
羅志祥首度公開罹患「微笑憂鬱症」 母生病、事業低潮又遇詐騙！曾拒絕吃藥
出道30年的羅志祥總以開朗、逗趣形象出現幕前。他在即將推出的新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》裡，首度揭露自己曾罹患「微笑憂鬱症（Smiling Depression）」，回憶那段幾近崩潰的過程，才發覺「或許我不是樂觀的人，只是很會偽裝快樂」。太報 ・ 5 小時前
陳琬惠突發正裝照喊「2026改變宜蘭」 似參選縣長起手式
民進黨中執會10月22日通過徵召林國漳參選2026宜蘭縣長，國民黨則有藍委吳宗憲表達參選意願。前白委陳琬惠曾質疑，她看見綠營在地方上狂打「正派」牌，直呼民進黨做不到就用喊的很奇怪。陳琬惠今PO出正裝照，稱「2026用行動改變宜蘭」，表態投入宜蘭選戰。中時新聞網 ・ 2 小時前
高市早苗超挺台 卓揆：一起為自由民主努力
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗日前一席「台灣有事」發言，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，不僅中國駐大阪總領事薛劍更怒嗆「斬首」，中國更氣炸跳腳要抵制國人旅日。對此行政院長卓榮...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京
（中央社東京17日綜合外電報導）日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國強烈反彈，而中國外交官的斬首言論也被日本抗議。雙方關係變得緊張之際，日本派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今起訪問北京。中央社 ・ 14 小時前
台南推虱目魚入菜 小漢堡等創意料理搶市
（中央社記者楊思瑞台南17日電）今年7月的丹娜絲風災造成台南市養殖漁業嚴重災情，台南市政府邀請5家飯店業者協力，以虱目魚為主題食材，設計魚鬆蛋糕、燒賣、小漢堡等創意料理，盼提高市場買氣。中央社 ・ 7 小時前
金馬影展映後活動 伊莎貝雨蓓出席（2） (圖)
法國影后伊莎貝．雨蓓（Isabelle Huppert）（圖）來台，17日在台北松仁威秀出席金馬影展「女富豪的美麗與哀愁」映後活動，離去時向媒體朋友微笑致意。中央社 ・ 8 小時前
台中查獲芬普尼毒蛋外流 35家店受影響名單公布
台中市議會17日市政總質詢聚焦「芬普尼毒蛋」事件。此前，台中市衛生局食品藥物安全處在梧棲「龍忠蛋行」查獲源自彰化縣「文雅畜牧場」的問題雞蛋外流，並要求業者立即下架、封存，但因未及時公布流向，引發議員質疑市府應變不周。市府強調已依程序預防性處理，最終公布流向35家店家名單，並承諾檢討通報與下架流程、提升食安管理標準。全國廣播 ・ 7 小時前
高市談話會何讓陸反應如此強烈？官媒：醞釀防務政策轉向野心
日本首相高市早苗在國會公然宣稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」引發中日矛盾深化。央視刊出報導...聯合新聞網 ・ 1 天前
南市白河警監環聯手夜間出擊取締改裝噪音車 維護環境安寧與交通安全
時序近年底，白河關子嶺多項活動陸續登場，加上泡湯民眾，遊客數大幅增加，為維護居民寧靜的居住環境，臺南市政府警察局白河警分局假日夜間偕同新營監理站及南市環保局等單位，於白河區著名山區道路175線南寮段實施跨單位的聯合稽查行動，針對產生高分貝噪音的「改裝排氣管汽、機車」進行重點取締。白河警分局表示，此次聯合稽查行動共計攔檢汽、機車70輛，取締各式違規不法共25件；其中當場舉發機車改裝排氣管未向監理站辦理異動2件、機車頭燈變更LED未登檢1件、汽機車設備改裝致規格不符及車身設備擅自變更8件、無照駕駛6件；此外，環保局檢測改裝管汽、機車9輛，其中1輛噪音超標，除依噪音管制法予以告發外，並要求限期改善。白河警分局長陳志埕提醒車主，車輛改裝排氣管致噪音超過檢測標準者，將依噪音管制法第 ...台灣新生報 ・ 5 小時前
港粵聯手查獲60餘件假結婚案 意圖取得香港居留權
（中央社記者張謙香港17日電）據報導，香港和中國廣東省有關部門近日偵破一個安排跨境假結婚的不法集團，涉及60多件假結婚案，目的是讓中國大陸民眾取得香港居留權。中央社 ・ 7 小時前
颱風釀溺斃家屬指延誤通報 蘇澳鎮長致歉將檢討
（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）颱風鳳凰侵襲時造成宜蘭縣蘇澳鎮大淹水，獨居在蘇北里中原路78歲黃姓婦人不幸在住家溺斃，家屬質疑公所延誤向縣府和中央通報死亡，鎮長李明哲今天致歉，將檢討改善通報流程。中央社 ・ 7 小時前
智利總統選舉左派賈拉領先 決選對上極右派卡斯特
（中央社聖地牙哥16日綜合外電報導）根據部分計票結果，左派前勞工部長賈拉（Jeannette Jara）與極右派領袖卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在智利總統選舉中領先，兩人將進入12月的第2輪決選。中央社 ・ 14 小時前
媒體自由退潮：從《Liberties 2025 媒體自由報告》看歐洲警訊與台灣的危機
歐洲 Civil Liberties Union for Europe（簡稱 Liberties）發佈的《Media Freedom Report 2025》報告讓我們看到歐洲民主的脆弱之處：記者被威脅、媒體被收編、公共資訊被遮蔽、政治人物繞過媒體、民主機制被侵蝕。台灣今天面對的，也是同樣的挑戰，只是呈現方式不同。台灣的危機不是制度倒退，而是政治人物利用新媒體技術削弱制度。直播政治變成政治人物的擴音器，而媒體卻被迫退到訊息鏈的末端。鏡新聞 ・ 14 小時前
民主剛果礦區橋梁坍塌！至少32死 「土石崩落」恐怖畫面曝光
恐怖！剛果民主共和國東南部一處礦區的橋樑，因為過度擁擠而坍塌，造成至少32人死亡。事件起因是該礦區近日下暴雨有山體滑坡的風險，當局嚴禁民眾進入該地，但還是有非法的挖掘者強行闖入，再加上士兵在礦區開槍引發礦工恐慌，紛紛湧向橋梁，才導致橋梁坍塌。鏡報 ・ 14 小時前
兩岸統一就是對日本最大的詛咒！高市早苗踩紅線介入台海 唐湘龍揭日本三個90%全在中國手裡【風向龍鳳配】｜CC字幕
日本首相高市早苗在國會一句話，徹底撕裂中日關係！她不只重申「台灣有事日本有事」，更直接表態要對台海進行軍事介入。這句話讓中國外交部副部長週末緊急召見日本駐華大使，但唐湘龍說這已經是給日本「最後下台階的機會」。為什麼時機這麼敏感？因為2025年是抗戰勝利80週年，距離12月13日南京大屠殺紀念日只剩一個月，高市早苗偏偏選在這時候踩紅線！更關鍵的是，唐湘龍揭露日本有「三個90%」的致命弱點，全都掐在中國手裡。他警告：兩岸一旦統一，對日本就是「災難級事件」，甚至預言「中美未必有一戰，但中日絕對可能再有一戰」！川普談台灣都知道要煞車，為什麼高市早苗沒煞住？日本的三個90%到底是什麼？琉球問題為何成為中國手中的王牌？中日第二次較量的動能已經啟動了嗎？想知道這場外交風暴背後的歷史真相和戰略盤算，一定要看完影片！風向龍鳳配 ・ 1 天前
日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性
（中央社東京17日綜合外電報導）中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今天表示，這不符合雙方領袖先前確認的方向性。中央社 ・ 9 小時前
孫德榮再曝身體2異狀 「找律師改生前遺囑」 遺產動向曝光
孫德榮再曝身體2異狀 「找律師改生前遺囑」 遺產動向曝光EBC東森娛樂 ・ 6 小時前
屏‧花漾市集又來了 21日起再度登場
全民普發1萬元，為了提升在地消費，「屏·花漾市集」將於11月21日至23日在萬倉街旁鐵路橋下廊道再度登場，這次推出秋季限定主題，集結花卉、植栽、甜點、文創、手作、輕食等多元內容，超過130攤的規模更勝以往，讓民眾一次滿足賞花、購物、品味美食的樂趣。自由時報 ・ 5 小時前
中國喊別去日本旅遊 日業者：機票訂位正常
中國喊別去日本旅遊 日業者：機票訂位正常EBC東森新聞 ・ 14 小時前
馬英九嗆高市早苗！王興煥：把盟友當敵人 視中國為家人
日本首相高市早苗發表有關「台灣有事」的發言，我國前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱卻發文批評高市早苗。台灣基進主席王興煥今表示，高市早苗的宣示提醒了全世界，台灣安全不是孤立事件，而是印太秩序的核心；馬、洪等人的反應則提醒了台灣，最大的危險，不只來自中國的武力威脅，也來自島內那些與境外敵對勢力勾結的政治自由時報 ・ 1 天前