美駐日大使嗆中國戰狼「像沒訓練好的狗」 謝長廷笑：諷刺貼切但恐冒犯了狗

中日局勢近期因為台灣相關議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）先前曾發文酸，感謝中方人士不理性言行，鞏固了美日聯盟。前駐日代表謝長廷昨（16）日發文表示，葛拉斯還曾說，「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，謝長廷笑喊，這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑，「不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗」。

日本新任首相先前在國會質詢中曾說，要是中國武力犯台，可能會構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，這能讓日本有理由行駛集體自衛權，這樣的說法也讓北京發火，中國大阪總領事薛劍甚至還說出「斬首」言論，讓日方強烈譴責。

葛拉斯15日曾透過社群平台X發文並附上一張聖誕節卡片並酸，要感謝中國駐日官員的「助攻」，加強了美日同盟。關於葛拉斯的說法，謝長廷發文表示，葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。

謝長廷指出，最近高市早苗在國會「台灣有事即日本有事」的相關發言，引起中國強烈抗議，駐大阪總領事薛劍並在社群平台Ｘ貼上「斬首」的暴力性文字，中日關係緊張時，葛拉斯卻發了感謝文嘲諷說，「就像聖誕節提前到來了」「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」。

謝長廷點出，針對薛劍的攻擊性言論，一般都是以「戰狼外交」形容其好鬥，葛拉斯卻在幾個月前就點出，「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，謝長廷認為，這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑！不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！

