美駐日大使發文力挺日本 批陸又禁水產品「威壓惡習難戒除」

日中關係近來因首相高市早苗的「台灣有事」發言惡化，北京接連祭出反制，向日本政府通報暫停進口日本水產品。美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）今（20）日再度發文支持日方，批「訴諸威壓手段」是北京的「惡習」。

葛拉斯連日發文挺日本。（圖／翻攝X @USAmbJapan ）

葛拉斯在社群平台X的帳號引述相關報導指出，「訴諸威壓性手段，對中國政府來說似乎是種難以戒除的惡習。上一次中國不當禁止日本水產品進口時，我們美國支持日本。這次也一樣。（美國）會繼續支援作為同盟國的日本」。

廣告 廣告

投資銀行界出身的葛拉斯過去擔任美國駐葡萄牙大使期間，曾示警大陸投資葡國產業，也因批評北京處理COVID-19疫情的方式而為人所知。

日中爆發外交爭端以來，葛拉斯連日發文批評北京。在大陸駐大阪總領事薛劍對高市早苗發表「斬首」恐嚇性言論後，這位美國駐日大使10日批評薛劍，「再度露出本性。就在幾個月前，薛劍才拿以色列和納粹德國相比。這次他又威脅高市首相及日本人民」。

葛拉斯又稱，「中國政府總把『好鄰居』掛嘴邊，實際情況卻完全不是這樣，是時候以真正的言行，展現出好鄰居的樣子」。

針對中方派出海警船在16日駛入具有主權爭議的釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊海域，葛拉斯則發文明確指，「美國對日本防衛的承諾堅定不移，其中也包含尖閣諸島。中國海警船再多的編隊行動，都不會改變這一事實」。

葛拉斯15日也在X平台上傳一張耶誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝2位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所做的努力，您辛苦了」。

延伸閱讀

影/高市早苗為何任內表態「台灣有事」？小艦長：她想超越安倍

陸祭日本水產禁令印度有意卡位？網友毒舌：元素週期表吃好吃滿

中日撕破臉！星總理喊話盼亞洲穩定 重申不在美中之間選邊站