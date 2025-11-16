美駐日大使發文諷中國 稱「感謝中方加深日美同盟」

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日中緊張局勢升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國。他15日在社群平台X上傳一張耶誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。

日本首相高市早苗7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態），這番言論引起中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更在X發出斬首暴言，導致外交風波擴大。

中國外交部副部長孫衛東13日深夜召見日本駐中國大使金杉憲治提出抗議，日本外務省次官船越健裕隔日也召見中國駐日大使吳江浩，就薛劍的發言提出嚴正抗議，要求中方適當處理。隨後，中國外交部與駐日大使館發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，中日關係急速降溫。

在緊張局勢升溫之際，葛拉斯這番帶有幽默與諷刺意味的貼文在日本社群引發熱烈討論，有人稱讚他「展現從容與風趣」，也有人憂心「對中國開玩笑恐引發更多波瀾」。

葛拉斯發文以日文與英文寫道，「彷彿提前迎來了耶誕節。謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了，衷心感謝」。

「中日體育」報導，對於這則貼文，部分網友表示讚賞，稱「感謝您展現的幽默與從容」、「佩服葛拉斯大使的品味」、「這是相當高明的諷刺啊」；但也有網友說，「雖然是開玩笑，但對象是中國，恐怕有些危險」。

此次「台灣有事」風波中，葛拉斯多次發言。他先是批評薛劍「暴露本性」，還說「中國口口聲聲說要當好鄰居，結果言行不符」，接著又反駁中國環球時報前總編輯胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆」，批評對方「搞不清楚狀況」，「無法分辨外交與挑釁」。

葛拉斯是美國總統任命的第32任駐日大使，於2025年4月正式上任。出身投資銀行界的他，曾任美國駐葡萄牙大使，長期對中國在基礎設施與戰略投資上的擴張保持警戒立場，屬於對中鷹派。

抵達東京時，他曾表示，美國與日本處在非常艱難的鄰國環境中，日本附近有俄羅斯、中國和北韓，而美日盟邦必須「反擊像中國這樣的國家」。（編輯：韋樞）1141116