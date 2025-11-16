美駐日大使諷薛劍「像沒訓練好的狗」謝長廷：諷刺貼切但恐冒犯狗

中國駐大阪總領事薛劍在「X」平台以「砍掉骯髒的腦袋」等激烈言詞攻擊首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答辯。 圖：翻攝陸網/澎湃

[Newtalk新聞] 中國持續加劇對台軍事威脅之際，美中日關係因「台灣有事」議題持續升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）近日在社群平台X（前推特）發文譏諷，威脅要「斬首」的中國駐大阪總領事薛劍「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗」，並感謝中方不理性的言行「大力鞏固了美日聯盟」，總統府資政謝長廷對此直呼「美國式幽默！」直指諷刺貼切。

謝長廷Po文寫道，葛拉斯就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題。最近日本首相高市早苗在國會「台灣有事即日本有事」的相關發言引起中國強烈抗議，薛劍並在X貼上「斬首」的暴力性文字，中日關係緊張時，葛拉斯卻發了感謝文嘲諷說：「就像聖誕節提前到來了」、「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」，

廣告 廣告

謝長廷進一步指出：「針對薛劍的攻擊性言論，一般都是以『戰狼外交』形容其好鬥，葛拉斯卻在幾個月前就點出：『與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗』。這種美式幽默、諷刺貼切，不禁讓人會心失笑！不過，愛狗人士也許會認為是冒犯了狗！」

高市早苗7日在日本眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。中國駐大阪總領事薛劍8日在社群媒體平台X（前推特）轉發相關報導，並在貼文中恐嚇：「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉。」

在此次「台灣有事」風波中，葛拉斯還曾抨擊薛劍「暴露本性」，更直言「中國口口聲聲說要當好鄰居，結果言行不符」，接著又反駁中共喉舌「環球時報」前總編輯胡錫進譴責高市是「惡毒的巫婆」，批評胡錫進「搞不清楚狀況、無法分辨外交與挑釁。葛拉斯也強調美日同盟將堅定致力維護台海和平與穩定，反對任何片面透過武力或脅迫改變地區現狀的企圖。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

批中國藉高市早苗祭「複合式威脅」 涉外人士：馬英九立場已沒參考價值

中國突祭旅遊禁令報復高市早苗挺台！矢板明夫：台灣更應展現支持