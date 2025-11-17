美駐日大使譏中方「沒訓練的狗」 謝長廷讚貼切：但恐冒犯狗

謝長廷讚美國駐日大使美式幽默諷刺貼切。（翻攝自謝長廷臉書）

日本首相高市早苗日前在國會的「台灣有事」可能牽動日本安全言論，引發中國強烈反彈，使中日關係升溫，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）隨後在社群嘲諷中國，對此，我國總統府資政謝長廷表示，葛拉斯早在先前便以「與其說像戰狼，不如說更像訓練好的狗」形容中國駐大阪總領事薛劍，謝認為這種美式幽默雖然貼切，但笑稱恐會冒犯到愛狗人士。

高市早苗 11 月 7 日在國會答詢時提及「台灣有事」相關說法，引來中方不滿，薛劍更是在社群發文揚言「斬首」，使得中日外交緊張，葛拉斯則連日發布貼文，以諷刺口吻感謝中方言行「鞏固美日同盟」。

針對葛拉斯的言論，謝長廷昨日在臉書指出，葛拉斯雖上任不久，但其美式幽默屢屢成為新聞話題，他回顧，葛拉斯先前談及薛劍時曾說，「與其稱為戰狼，更像是一隻沒有受過訓練的狗」，謝表示，這種美式幽默諷刺貼切，令人會心失笑，但也笑稱恐會讓愛狗人認為冒犯了狗。





