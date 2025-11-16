美駐日大使酸爆中方「謝謝你們強化日美同盟」 反諷貼文在日本炸出大迴響
[Newtalk新聞] 日中關係近日因高市早苗上任後強調「台灣有事即日本有事」而急速緊張，中國、日本連番召見大使抗議，外交氣氛降至冰點。與此同時，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）則連日以犀利幽默的貼文加入戰局，明裡暗裡嘲諷中國，點燃日本社群熱議。
葛拉斯昨（15）日在 X 上傳一張耶誕卡式的圖片，並以日、英雙語寫道：「彷彿提早迎來聖誕節。謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了。」字裡行間既帶刺又從容，顯然是在反諷中方近期一連串激烈言行反而促使美日更加緊密。
葛拉斯此舉以幽默筆法「倒打一耙」，反過來感謝兩名中方外交官「強化日美同盟」，讓日本網友大呼「痛快」。不少人在底下留言稱讚：「這位大使品味高明」、「如此從容的反諷太強了」，也有人提醒「玩笑的對象是中國，小心後座力」，但整體而言，貼文已在日本社群平台掀起討論。
事實上，葛拉斯並非第一次公開與中方交鋒。他先前就批評薛劍的發言「暴露本性」，還點名中國官媒前總編胡錫進痛罵高市是「惡毒巫婆」一事，反嗆對方「搞不清楚狀況」、「分不清外交與挑釁」。
葛拉斯今年4月赴任，是美國總統任命的第32任駐日大使，曾任駐葡萄牙大使，背景來自投資銀行界。過去他多次對中國在全球基礎建設與戰略投資的擴張提出警告，被視為鷹派人物。他抵日時也表示，美日正處於多重威脅環境，「必須準備好反擊像中國這樣的國家」。
