美駐日大使酸薛劍「沒訓練好的狗」謝長廷：恐還冒犯到狗

政治中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗明確表態「台灣有事」一說引起後續效應，中國陸續發布旅遊、留學警示，中國駐大阪總領事薛劍更是揚言要斬首高市早苗，而在中日緊張之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）也加入戰局，發文暗酸對方與其是戰狼，更像是一隻沒訓練好的狗，我國前駐日代表謝長廷則發文表示讚賞這種「美式幽默」。

中國駐大阪總領事薛劍。（圖／翻攝自中國駐大阪總領事館）

我國前駐日代表謝長廷指出，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）就任時間不長，但他的美式幽默常常成為新聞話題，近日日本首相高市早苗的「台灣有事」一說引起中國強烈抗議，駐大阪總領事薛劍發表暴力性言論，葛拉斯則選擇在這時候發文嘲諷，表示「感謝中方人士不理性的言行大力鞏固了美日聯盟」。

廣告 廣告

針對薛劍的攻擊性言論，謝長廷表示，通常一般都是以「戰狼外交」形容其好鬥，不過葛拉斯（George Glass）則在幾個月前就點出：「與其說是戰狼，更像是一隻沒有訓練好的狗。」讓他看了不禁會心一笑，直言這種美式幽默真是諷刺貼切，不過還有一個疑慮，那就是愛狗人士或許會認為冒犯了狗。

中國駐大阪領事薛劍日前在社群上發表「斬首」言論，讓中日之間的關係更加緊張，日本境內也出現輿論，要求把他驅逐出境，不過日本資深媒體人矢板明夫就分析，這換成其他人，早就被警方帶走，但薛劍身為駐日大使擁有外交豁免權，要不要驅逐都有一定風險，必須做出全盤的權衡考量。

更多三立新聞網報導

日旅遊新制確定上路！免稅改「先付後退」住一地區變貴了

挺台惹怒中國！高市早苗支持度最新民調一面倒 打破外界預測

訂好機票沒上機！正妹網紅柬埔寨失聯48小時 男友也失蹤疑點重重

遭毀滅性爆料！館長直播忍淚 告白中國大陸同胞：我愛你們

