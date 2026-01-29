美駐義大使：ICE探員在冬奧僅負責「諮詢」任務
美國駐義大使費爾蒂塔(Tilman J. Fertitta)28日表示，美國移民暨海關執法局(Immigration and Customs Enforcement,ICE)派到義大利參與冬季奧運(Winter Olympics)的探員，不會執行巡邏任務，只會扮演「諮詢」角色。
在ICE涉及美國境內一項經常手法殘酷的移民鎮壓行動後，有關2月6日至22日在米蘭-科爾蒂納(Milano Cortina)舉行的冬奧，將部署ICE探員的消息在義大利引發憤怒，
但費爾蒂塔表示，ICE的國土安全調查處(Homeland Security Investigations,HSI)扮演的角色，將「僅限於諮詢和情報，不會參與任何巡邏或執法行動」。
費爾蒂塔指出，HSI的犯罪調查人員將貢獻他們的專業，提供跨國犯罪威脅的情資，重點在網路犯罪和國安威脅。
這位美國大使和義大利內政部長皮安特多西(Matteo Piantedosi)會談後表示，所有安全任務仍將由義大利當局負責。
ICE在美國多座城市的行動引發大規模抗議，最近發生2名示威人士被殺更引發公憤。不過，被控在這些城市暴力執法的探員和派到奧運的探員是不同的部門。
費爾蒂塔說，HSI的工作聚焦在「跨境犯罪，包括調查人口走私、毒品販運、兒童剝削、金融犯罪、竊取智慧財產權、以及追回遭竊的藝術品和古董」。
