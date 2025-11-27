美駐韓代表籲深化美韓合作 共同應對印太挑戰

記者賴名倫／綜合報導

《韓民族日報》報導，美國駐南韓大使館臨時代辦凱文．金28日出席第21屆美韓同盟論壇，宣示兩國將持續加強安全合作、打造先進防衛戰力，同時也將持續評估區域威脅、攜手維繫印太區域和平秩序。

凱文．金在演說中開宗明義直言，美韓同盟當前正持續面對嚴峻安全挑戰，因此未來將繼續秉持美國總統川普與南韓總統李在明峰會共識、以及朝鮮半島無核化政策等共同願景，持續推動同盟現代化、戰時作戰指揮權移交事務；他也對南韓政府決定將國防預算提升至國內生產毛額（GDP）3.5%的改革方向表示肯定，並重申駐韓美軍將堅定落實《美韓共同防禦條約》承諾，持續進駐南韓執行協防、應對潛在侵略威脅。

廣告 廣告

值得注意的是，他在接受問答時，除批評中共持續加速擴軍、威脅區域局勢穩定，也指出中共近期在黃海演訓與一系列活動，已對美韓同盟乃至於整個印太地區構成威脅；並表示美國決心協助南韓建造核動力潛艦，將有助於提升整體嚇阻能量。

南韓「韓聯社」則說，南韓外交部長趙顯28日在出席國會委員會答詢時，表示南韓政府將積極評估核動力潛艦所需各項技術能量；未來則將由國家安全保障會議（NSC）主導進程，並持續與美方磋商推動計畫，藉此籌獲先進水下戰力等戰略資產，維繫優勢防衛戰力。

美駐南韓臨時代辦凱文．金28日呼籲美韓持續深化安全合作、並宣示將積極支持南韓籌獲核潛艦、共同應對北韓與中共威脅。（達志影像／歐新社）