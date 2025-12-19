美驚傳商務機墜毀釀7死！退休賽車手與妻兒全罹難

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國北卡羅萊納州當地周四上午，驚傳一架商務噴射機墜毀在機場，並引發大火，造成7人死亡，目前該機場已暫時關閉。據了解，罹難者中包含退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手畢佛（Greg Biffle）與其家人。

家屬發布聲明，證實罹難者包含畢佛和他的妻子、女兒、兒子。（圖／美聯社）

綜合外媒報導，該商務噴射機周四上午10點多從斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）起飛，但不久後又返回機場，在嘗試降落時卻意外墜毀並起火，現場濃煙密布。

據警方表示，機上有5名成人和2名兒童遇難，目前尚無法公布確切的乘客名單，但外媒指該架飛機登記在退休賽車手畢佛經營的公司名下，事發後家屬也發布聲明，證實罹難者包含畢佛和他的妻子、女兒、兒子。

目前機場已經暫時停用，具體事發原因仍待確認，美國國家運輸安全委員會（NTSB）也將針對此次事故展開調查。北卡羅來納州州長史坦（Josh Stein）透過社群哀悼，透露過去颶風海倫肆虐時，畢佛曾為當地災民提供幫助，盛讚畢佛的一生充滿勇氣和同情心。



