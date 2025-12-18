美驚傳飛機失事釀7死！退休NASCAR車手畢佛與家人罹難

畢佛。（圖／路透社）





美國北卡羅來納州，一處區域性機場，發生商業噴射機墜毀事件，並引發大火。目前當地警方尚未公布傷亡名單，但在當地引發高度關注。因為這個區域機場，並非一般小機場，而是企業和賽車圈專用型機場，因此這起航空意外，恐怕牽涉企業或體壇重要人物。

橘紅色火焰吞噬整個機體，濃密黑煙直衝天際，有民眾目睹墜毀瞬間，當場嚇壞。目擊者：「天啊！飛機剛在雷克伍德墜毀，它從這個方向飛來的。」

美國當地時間18日上午10點多，一架商務噴射機，墜毀在北卡羅萊納州的斯泰茨鎮區域機場。CNN航空事務記者蒙提安：「這趟航班看起來，從一開始就出現問題，僅爬升至約2000英尺的高度，起飛4分鐘後，飛機幾乎直線返回機場，顯然當時出了嚴重狀況。」

當地警方證實有人員傷亡，但目前尚未透露確切人數，以及傷亡情況。CNN航空事務記者蒙提安：「一名聯邦消息人士告訴我，機上有人與NASCAR賽車界有關。」

這起事件引發高度關注。因為雖然是區域機場，但它並非一班小機場，而是企業和賽車圈專用型機場，這類機場主要使用者，不是一班旅客而是企業高層、賽車隊車手團隊等，這起航空意外 ，恐怕牽涉企業或體壇重要人物。

目前機場已經關閉，國家運輸安全委員會，和FAA已經著手調查，事故原因。

據了解，此起事件造成7人罹難，其中包括退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手，55歲的畢佛（Greg Biffle）和他的家人。畢佛作為NASCAR賽道上的傳奇人物，其職業生涯充滿輝煌與榮耀。他在NASCAR三大主要賽事系列中共贏得超過50場勝利，其中包括在最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series）中取得的19場冠軍。更曾在2000年勇奪NASCAR卡車系列賽（Trucks Series）的年度總冠軍，2002年Xfinity系列賽（Xfinity Series）奪得冠軍獎盃。

